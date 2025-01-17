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Кубок Содружества. Гонка преследования. Серохвостов стартует первым, Смольский – 2-м, Логинов – 5-м, Халили – 10-м, Поварницын – 15-м, Латыпов – 18-м

18 января на Кубке Содружества по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

4-й этап

Демино

Мужчины, гонка преследования

Начало – 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене». 

Старт-лист 

1. Даниил Серохвостов 

2. Антон Смольский (Беларусь) – 5,5

3. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 13,8 

4. Евгений Сидоров – 31,0 

5. Александр Логинов – 37,0

6. Вячеслав Малеев – 38,5 

7. Павел Белько (Беларусь) – 40,3

8. Роман Еремин – 51,0 

9. Рустам Каюмов – 52,5 

10. Карим Халили – 1.01,4 

11. Никита Поршнев – 1.02,9 

12. Иван Тулатин (Беларусь) – 1.16,1 

13. Петр Пащенко – 1.25,1 

14. Антон Бабиков – 1.26,8 

15. Александр Поварницын – 1.27,4 

16. Ильназ Мухамедзянов – 1.28,6 

17. Иван Колотов – 1.30,3 

18. Эдуард Латыпов – 1.34,3...

29. Максим Цветков – 2.22,1 

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Демино

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Логинов
logoДаниил Серохвостов
Антон Смольский
logoДмитрий Лазовский
Евгений Сидоров
logoКарим Халили
Вячеслав Малеев
Роман Еремин
Рустам Каюмов
logoАнтон Бабиков
logoНикита Поршнев
logoПетр Пащенко
logoЭдуард Латыпов
logoМаксим Цветков
logoАлександр Поварницын
Ильназ Мухамедзянов
logoсборная России
сборная Беларуси
гонка преследования
Иван Тулатин
logoКубок Содружества
Павел Белько
результаты
Иван Колотов
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