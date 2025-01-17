Кубок Содружества. Гонка преследования. Серохвостов стартует первым, Смольский – 2-м, Логинов – 5-м, Халили – 10-м, Поварницын – 15-м, Латыпов – 18-м

18 января на Кубке Содружества по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

4-й этап

Демино

Мужчины, гонка преследования

Начало – 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене».

Старт-лист

1. Даниил Серохвостов

2. Антон Смольский (Беларусь) – 5,5

3. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 13,8

4. Евгений Сидоров – 31,0

5. Александр Логинов – 37,0

6. Вячеслав Малеев – 38,5

7. Павел Белько (Беларусь) – 40,3

8. Роман Еремин – 51,0

9. Рустам Каюмов – 52,5

10. Карим Халили – 1.01,4

11. Никита Поршнев – 1.02,9

12. Иван Тулатин (Беларусь) – 1.16,1

13. Петр Пащенко – 1.25,1

14. Антон Бабиков – 1.26,8

15. Александр Поварницын – 1.27,4

16. Ильназ Мухамедзянов – 1.28,6

17. Иван Колотов – 1.30,3

18. Эдуард Латыпов – 1.34,3...

29. Максим Цветков – 2.22,1

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Демино