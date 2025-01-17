Кубок Содружества. Гонка преследования. Серохвостов стартует первым, Смольский – 2-м, Логинов – 5-м, Халили – 10-м, Поварницын – 15-м, Латыпов – 18-м
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
4-й этап
Демино
Мужчины, гонка преследования
Начало – 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ», «Матч! Арене».
Старт-лист
2. Антон Смольский (Беларусь) – 5,5
3. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 13,8
4. Евгений Сидоров – 31,0
5. Александр Логинов – 37,0
6. Вячеслав Малеев – 38,5
7. Павел Белько (Беларусь) – 40,3
8. Роман Еремин – 51,0
9. Рустам Каюмов – 52,5
10. Карим Халили – 1.01,4
11. Никита Поршнев – 1.02,9
12. Иван Тулатин (Беларусь) – 1.16,1
13. Петр Пащенко – 1.25,1
14. Антон Бабиков – 1.26,8
15. Александр Поварницын – 1.27,4
16. Ильназ Мухамедзянов – 1.28,6
17. Иван Колотов – 1.30,3
18. Эдуард Латыпов – 1.34,3...
29. Максим Цветков – 2.22,1
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Демино
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