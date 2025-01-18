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  • Дмитрий Васильев: «Внезапное завершение карьеры Йоханнеса Бо говорит о том, что он скрывает что-то серьезное. Нельзя исключать, что он принимал запрещенные препараты»
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Дмитрий Васильев: «Внезапное завершение карьеры Йоханнеса Бо говорит о том, что он скрывает что-то серьезное. Нельзя исключать, что он принимал запрещенные препараты»

Дмитрий Васильев назвал странным решение Йоханнеса Бо завершить карьеру.

31-летний норвежец Йоханнес, который является пятикратным олимпийским чемпионом и двадцатикратным чемпионом мира по биатлону, объявил об уходе из спорта по окончании текущего сезона. Он объяснил это желанием уделить больше времени семье.

«Не думаю, что Йоханнес Бо испугался возвращения российских биатлонистов. Такое внезапное завершение карьеры говорит о том, что он скрывает что-то серьезное. С точки зрения здравого смысла Бо поступает нелогично. Всего один сезон остался до Олимпиады, где он мог спокойно насобирать медалей, его физическое состояние позволяет это.

Учитывая то, что все норвежские спортсмены – так называемые больные, астматики, нельзя исключать того, что Бо принимал запрещенные препараты. Никаких фактов по этому поводу у меня нет, но все это выглядит очень странно.

В свое время Магдалена Нойнер, Лаура Дальмайер также странно завершили карьеру – ни с того ни с сего, как гром среди ясного неба. Завершение карьеры Бо именно на данном отрезке карьеры тоже вызывает много вопросов.

Хотя хватит уже этому норвежцу собирать медали, устроили первенство Норвегии на международных соревнованиях что в лыжных гонках, что в биатлоне», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Дмитрий Васильев: «Придет время, и все узнают, на каких препаратах норвежцы выигрывали все свои медали. Тем, кто скрывал это, будет выгодно выложить правду»

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России
logoсборная Норвегии
logoЛаура Дальмайер
logoДмитрий Васильев
лыжные гонки
logoЙоханнес Бо
logoМагдалена Нойнер
logoсборная Германии жен
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