Ислам Махачев выиграл в UFC 15-й бой подряд и обновил рекорд легкого веса

На UFC 311 в Инглвуде прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано .

Махачев выиграл 15-й бой подряд. Беспроигрышная серия в UFC длится с 2016 года.

15 побед подряд – самая длинная серия в истории легкого веса. Махачев обновил свой же рекорд.

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