Ислам Махачев выиграл в UFC 15-й бой подряд и обновил рекорд легкого веса
На UFC 311 в Инглвуде прошел титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано.
Махачев выиграл 15-й бой подряд. Беспроигрышная серия в UFC длится с 2016 года.
15 побед подряд – самая длинная серия в истории легкого веса. Махачев обновил свой же рекорд.
Возвращение Махачева, Умар против Мераба – сразу два титульника в UFC для российских бойцов
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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