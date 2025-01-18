У «Арсенала» 1 победа в 5 последних матчах. Команда Артеты на 6 очков отстает от «Ливерпуля», проведя на матч больше

«Арсенал» выиграл лишь один матч из последних пяти.

Сегодня команда Микеля Артеты разделила очки с «Астон Виллой» (2:2) в 22-м туре АПЛ.

Ранее она сыграла вничью с «Брайтоном», уступила «Ньюкаслу», а также вылетела из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед», проиграв серию пенальти. Единственная победа с 4 января – над «Тоттенхэмом» в чемпионате.

22 января «Арсенал» примет загребское «Динамо» в рамках Лиги чемпионов.