У «Арсенала» 1 победа в 5 последних матчах. Команда Артеты на 6 очков отстает от «Ливерпуля», проведя на матч больше
«Арсенал» выиграл лишь один матч из последних пяти.
Сегодня команда Микеля Артеты разделила очки с «Астон Виллой» (2:2) в 22-м туре АПЛ.
Ранее она сыграла вничью с «Брайтоном», уступила «Ньюкаслу», а также вылетела из Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед», проиграв серию пенальти. Единственная победа с 4 января – над «Тоттенхэмом» в чемпионате.
22 января «Арсенал» примет загребское «Динамо» в рамках Лиги чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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