Дмитрий Васильев: «Придет время, и все узнают, на каких препаратах норвежцы выигрывали все свои медали. Тем, кто скрывал это, будет выгодно выложить правду»

Дмитрий Васильев считает, что правда о допинге норвежцев раскроется со временем.

Ранее генеральный секретарь Норвежской биатлонной ассоциации Мортен Дьюпвик не поддержал допуск россиян на международные старты, объяснив это в том числе необходимостью защитить «честность» и «безопасность» соревнований.

«По поводу честности он, конечно, загнул. Все так называемые «больные» норвежские спортсмены, которые выигрывают медали и заявляют, что они не здоровы, это мошенники. Придет время, и все узнают, на каких препаратах они выигрывали все свои медали.

Даже с точки зрения здравого смысла понятно, что больной человек не может обыгрывать здорового и тем более выигрывать золотые медали Олимпиады и чемпионатов мира. Про честность он может между своими норвежцами говорить, но не на весь мир. Это попахивает цинизмом. Это все от лукавого.

Конечно, я верю, что вся правда откроется, ни секунды в этом не сомневаюсь. Поменяется конъюнктура. Тем, кто скрывал это, будет выгодно выложить правду. Просто создастся такая ситуация, когда все вылезет наружу. Пусть пока трясутся и ждут своего часа.

Достаточно посмотреть на фотографии Марит Бьорген, у которой мышцы как у культуриста и вены толщиной с палец. Очевидно, что это стероиды. Не надо быть специалистом, что это понимать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

Также Васильев высказался об использовании норвежцами сальбутамола.

«Все эти норвежские биатлонисты, которые бегают все в соплях, совершенно очевидно используют препараты. И тут даже не надо гадать и фантазировать, на какой именно – это сальбутамол. Все всё знали, но прикрывали их. Объяснения были смехотворными», – отметил Васильев.