Дмитрий Васильев: «Придет время, и все узнают, на каких препаратах норвежцы выигрывали все свои медали. Тем, кто скрывал это, будет выгодно выложить правду»
Ранее генеральный секретарь Норвежской биатлонной ассоциации Мортен Дьюпвик не поддержал допуск россиян на международные старты, объяснив это в том числе необходимостью защитить «честность» и «безопасность» соревнований.
«По поводу честности он, конечно, загнул. Все так называемые «больные» норвежские спортсмены, которые выигрывают медали и заявляют, что они не здоровы, это мошенники. Придет время, и все узнают, на каких препаратах они выигрывали все свои медали.
Даже с точки зрения здравого смысла понятно, что больной человек не может обыгрывать здорового и тем более выигрывать золотые медали Олимпиады и чемпионатов мира. Про честность он может между своими норвежцами говорить, но не на весь мир. Это попахивает цинизмом. Это все от лукавого.
Конечно, я верю, что вся правда откроется, ни секунды в этом не сомневаюсь. Поменяется конъюнктура. Тем, кто скрывал это, будет выгодно выложить правду. Просто создастся такая ситуация, когда все вылезет наружу. Пусть пока трясутся и ждут своего часа.
Достаточно посмотреть на фотографии Марит Бьорген, у которой мышцы как у культуриста и вены толщиной с палец. Очевидно, что это стероиды. Не надо быть специалистом, что это понимать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
Также Васильев высказался об использовании норвежцами сальбутамола.
«Все эти норвежские биатлонисты, которые бегают все в соплях, совершенно очевидно используют препараты. И тут даже не надо гадать и фантазировать, на какой именно – это сальбутамол. Все всё знали, но прикрывали их. Объяснения были смехотворными», – отметил Васильев.
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