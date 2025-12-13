Эрик Гарсия о 2:0 с «Осасуной»: «Когда в центре поля проблемы – отдай мяч Педри, и он все решит. Победа гарантирует «Барсе» спокойное воскресенье: мы увеличиваем отрыв»

Эрик Гарсия: когда в центре поля проблемы – отдай мяч Педри.

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о победе команды над «Осасуной» (2:0) в 17-м туре Ла Лиги .

«Осасуна » похожа на «Айнтрахт», очень закрытая команда, делающая ставку на контратаки.

Возможно, в первом тайме нам немного не хватало скорости в движении мяча, но мы провели много матчей… Пространства было мало, однако в итоге мы добились своего.

Эта победа очень важна, потому что она гарантирует нам спокойное воскресенье: мы увеличиваем отрыв от соперников – не только от «Атлетико», который тоже выиграл, но и от «Вильярреала» и «Реала», которые играют в воскресенье.

Универсальность ряда игроков придает команде импульс за счет конкуренции: так все мы остаемся в тонусе, никто не расслабляется, и тренеру это только на руку».

О Педри

«Когда в центре поля начинаются проблемы – отдай мяч Педри, и он все решит», – сказал Гарсия в интервью Movistar+.