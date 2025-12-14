Сака мог быть в офсайде перед угловым, с которого «Арсенал» забил «Вулверхэмптону» – пас до Букайо не дошел. Судьи не зафиксировали «вне игры»
Букайо Сака, возможно, был в офсайде перед результативным угловым «Арсенала».
Вингер «Арсенала» Букайо Сака мог быть в офсайде перед угловым, с которого «Арсенал» забил «Вулверхэмптону».
«Канониры» принимают «Вулверхэмптон» в 16-м туре АПЛ (2:1, второй тайм). Хозяева открыли счет на 70-й минуте: мяч попал в штангу после подачи Сака с углового, отскочил в спину вратарю Сэму Джонстону и срикошетил в ворота.
Перед этим угловым Сака мог находиться в положении «вне игры» – он делал забегание после заброса партнера. Мяч перехватил Тоте Гомеш. Судьи не зафиксировали офсайд.
