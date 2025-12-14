Энрике о 3:2 с «Мецом»: «Знали, что будет тяжело. Второй тайм для «ПСЖ» был очень трудным, нам не хватало баланса, чтобы контролировать матч»

Энрике о 3:2 с «Мецом»: знали еще до матча, что будет тяжело.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике высказался о победе над «Мецом » (3:2) в 16-м туре Лиги 1.

«Было очень тяжело. Мы знали это еще до матча – «Мец» сыграл очень хорошо. Нам пришлось делать вынужденные замены. Когда полузащитники не опускаются в штрафную, трудно сохранить баланс в игре.

Молодежь? Это особенность клуба – доверять время молодым, когда мы считаем, что у них есть на то качество. Сегодня они сыграли хорошо.

Второй тайм был очень трудным. Нам не хватало баланса, чтобы контролировать матч», – сказал Энрике в эфире Ligue 1+.