  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике о 3:2 с «Мецом»: «Знали, что будет тяжело. Второй тайм для «ПСЖ» был очень трудным, нам не хватало баланса, чтобы контролировать матч»
3

Энрике о 3:2 с «Мецом»: «Знали, что будет тяжело. Второй тайм для «ПСЖ» был очень трудным, нам не хватало баланса, чтобы контролировать матч»

Энрике о 3:2 с «Мецом»: знали еще до матча, что будет тяжело.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе над «Мецом» (3:2) в 16-м туре Лиги 1. 

«Было очень тяжело. Мы знали это еще до матча – «Мец» сыграл очень хорошо. Нам пришлось делать вынужденные замены. Когда полузащитники не опускаются в штрафную, трудно сохранить баланс в игре. 

Молодежь? Это особенность клуба – доверять время молодым, когда мы считаем, что у них есть на то качество. Сегодня они сыграли хорошо.

Второй тайм был очень трудным. Нам не хватало баланса, чтобы контролировать матч», – сказал Энрике в эфире Ligue 1+. 

Что делать с Хаби Алонсо?30200 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoМец
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 10-й
13 декабря, 20:15
У Сафонова 2 победы и ничья в 3 матчах за «ПСЖ» в сезоне. Вратарь пропустил 2 гола и сделал 3 сэйва в игре против «Меца» с 18-го места
13 декабря, 20:02
«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2. У 17-летнего Мбайе 2 ассиста, Сафонов провел всю игру
13 декабря, 19:58
Главные новости
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
вчера, 21:56
Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд – «Алавесу». Это первый гол вингера в сезоне Ла Лиги
вчера, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото
Матч «Марселя» с «Монако» в Лиге 1 начался с 12-минутной задержкой из-за задымления, вызванного файерами
вчера, 20:35
Головин о Погба в «Монако»: «Физически вообще не готов. Не сказать, что стал партнером, ему пока тяжело»
вчера, 20:23