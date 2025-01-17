Чемпионат Испании. «Эспаньол» принимает «Вальядолид», «Барса» сыграет в субботу, «Реал» – в воскресенье

20-й тур Ла Лиги откроется матчем «Эспаньола» и «Вальядолида».

В субботу «Атлетико» сыграет с «Леганесом» на выезде, «Хетафе» примет «Барселону».

В воскресенье «Реал» примет «Лас-Пальмас».

В понедельник тур закроет игра «Вильяеррала» и «Мальорки».

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20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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