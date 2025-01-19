Шестеркин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 27 бросков в игре с «Коламбусом». Он не пропустил и в серии буллитов – 3 сэйва после 3 попыток

Игорь Шестеркин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 27 бросков «Коламбуса».

Вратарь «Рейнджерс » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (1:0 Б).

В серии буллитов из 3 раундов 29-летний россиянин сделал 3 сэйва – после бросков в исполнении Кента Джонсона, Адама Фантилли и Кирилла Марченко.

Победа стала для Шестеркина 5-й в последних 6 матчах. Всего в сезоне у него 15 побед в 32 играх при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,87.