Шестеркин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 27 бросков в игре с «Коламбусом». Он не пропустил и в серии буллитов – 3 сэйва после 3 попыток
Игорь Шестеркин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 27 бросков «Коламбуса».
Вратарь «Рейнджерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (1:0 Б).
В серии буллитов из 3 раундов 29-летний россиянин сделал 3 сэйва – после бросков в исполнении Кента Джонсона, Адама Фантилли и Кирилла Марченко.
Победа стала для Шестеркина 5-й в последних 6 матчах. Всего в сезоне у него 15 побед в 32 играх при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,87.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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