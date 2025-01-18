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«Зенит» и «Ботафого» согласовали трансфер Вендела (Globo)

Вендел близок к возвращению в Бразилию.

«Зенит» принял предложение «Ботафого» о трансфере 27-летнего полузащитника, сообщает Globo. Для заключения сделки осталось уладить лишь бюрократические детали.

Сам футболист согласовал с «Ботафого» размер зарплаты еще на прошлой неделе. Он считает, что получит больше шансов на вызов в сборную, если будет выступать в бразильском чемпионате. 

Стороны также продолжают переговоры о переходе Луиса Энрике в петербургский клуб – стоимость трансфера оценивается в 35 млн евро. Сделки не связаны между собой. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Вендел провел 15 матчей, отличившись 1 голом и 8 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
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logoЛуис Энрике Андре
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