«Зенит» и «Ботафого» согласовали трансфер Вендела (Globo)

Вендел близок к возвращению в Бразилию.

«Зенит » принял предложение «Ботафого » о трансфере 27-летнего полузащитника, сообщает Globo. Для заключения сделки осталось уладить лишь бюрократические детали.

Сам футболист согласовал с «Ботафого» размер зарплаты еще на прошлой неделе. Он считает, что получит больше шансов на вызов в сборную, если будет выступать в бразильском чемпионате.

Стороны также продолжают переговоры о переходе Луиса Энрике в петербургский клуб – стоимость трансфера оценивается в 35 млн евро. Сделки не связаны между собой.

В текущем сезоне Мир РПЛ Вендел провел 15 матчей, отличившись 1 голом и 8 ассистами. Его статистика – здесь .