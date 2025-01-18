0

«Ювентус» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Ювентус» примет «Милан» в 21-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoМилан
онлайны
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Вольфсбург», «Байер» против «Гладбаха»
106 минут назад
«Ювентус» – фаворит матча с «Миланом» за 2.24. Ставьте на БЕТСИТИ, используя бонус до 100 000 рублей!
14 минут назадРеклама
Ширер допустил, что за 10 лет Холанд побьет его рекорд по голам в АПЛ: «Если будет оставаться в «Сити» так долго»
424 минуты назад
Хвича перешел в «ПСЖ», Холанд в «Ман Сити» до 2034-го, Царукян выбыл с боя с Махачевым, Касаткина в 1/8 АО, уголовное дело по заявлению Федорищева и другие новости
14сегодня, 06:10
Чемпионат Италии. «Рома» победила «Дженоа», «Ювентус» в субботу сыграет с «Миланом», «Наполи» – с «Аталантой»
5вчера, 21:40
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда», «Арсенал» примет «Виллу», «Ман Сити» и «МЮ» проведут матчи в воскресенье
5сегодня, 05:18
Беллингем сдулся в «Реале» после яркого дебютного сезона? Это очень-очень большое заблуждение!
сегодня, 05:00Спецпроект
«Лукойл» планирует построить арену на 4 500 мест и Дворец спорта рядом со стадионом «Спартака»
21сегодня, 04:25Фото
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Леганеса», «Барса» против «Хетафе», «Реал» сыграет с «Лас-Пальмасом» в воскресенье
15сегодня, 03:59
Мотта о возможном уходе Камбьязо из «Юве» в «Ман Сити»: «Просил руководство никого не продавать. А они продают»
13сегодня, 03:22
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. США против Венесуэлы
113 минут назад
Канчельскис о том, как Юран пропал на неделю и его наказали: «Лобановский его в часть отправил: портянки, сапоги и «рота, подъем» в 6 утра»
150 минут назад
Товарищеский матч. «Динамо» Махачкала сыграет с «Раднички Ниш»
1сегодня, 05:55
«Брентфорд» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1сегодня, 05:43
Евгений Чернов переходит из «Ростова» в «Балтику». Защитник проходит медосмотр в калининградском клубе
3сегодня, 05:32
Раньери подтвердил, что закончит карьеру летом: «Пора сказать «хватит». «Рома» будет искать нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола»
4сегодня, 05:00
«Леганес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 04:47
«Бавария» – «Вольфсбург». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
3сегодня, 04:37
«Тедеско вернется в РПЛ только на заработки, если других вариантов не будет. Но у клуба-аутсайдера на него денег не хватит». Пономарев об экс-тренере сборной Бельгии
сегодня, 03:52
Маркао об опозданиях легионеров на сборы клубов РПЛ: «Русская зима – немаловажный фактор. Когда прилетаешь из холодов в бразильский климат, не сильно хочется возвращаться»
6сегодня, 03:37
Рекомендуем