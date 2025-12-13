«Лацио» вдевятером обыграл «Парму», забив на 82-й. Дзаканьи и Башич получили по прямой красной в каждом из таймов

«Лацио» победил «Парму», играя вдевятером.

«Лацио » в меньшинстве обыграл «Парму» в 15-м туре Серии А со счетом 1:0.

Победный гол забил Тейяни Нослин на 82-й минуте. К тому моменту римляне играли вдевятером после удалений Маттиа Дзакканьи и Тома Башича .

Дзакканьи получил прямую красную карточку на 42-й минуте за удар соперника в подкате шипами. Башич заработал прямое удаление на 77-й за удар локтем.

Изображения: кадры из трансляций