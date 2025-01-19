Кучеров набрал 1+2 с «Детройтом» и стал 1-й звездой матча. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 68 очками в 42 играх
Никита Кучеров набрал 1+2 с «Детройтом» и стал 1-й звездой матча.
Форвард «Тампы» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (5:1).
На счету 31-летнего россиянина стало 68 (21+47) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+14».
По итогам дня Кучеров идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь форвардам Нэтану Маккиннону («Колорадо», 73 балла в 47 играх, 17+56, сегодня – передача в игре с «Далласом») и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 69 в 46, 33+36, сегодня – дубль в ворота «Ванкувера»).
Сегодня Кучеров (16:44, 2:11 – в большинстве, «+2») реализовал 1 бросок в створ из 2.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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