Кучеров набрал 1+2 с «Детройтом» и стал 1-й звездой матча. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 68 очками в 42 играх

Никита Кучеров набрал 1+2 с «Детройтом» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Тампы » забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (5:1).

На счету 31-летнего россиянина стало 68 (21+47) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+14».

По итогам дня Кучеров идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь форвардам Нэтану Маккиннону («Колорадо», 73 балла в 47 играх, 17+56, сегодня – передача в игре с «Далласом») и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 69 в 46, 33+36, сегодня – дубль в ворота «Ванкувера»).

Сегодня Кучеров (16:44, 2:11 – в большинстве, «+2») реализовал 1 бросок в створ из 2.