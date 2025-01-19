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  • Овечкин без очков против «Питтсбурга»: 2 броска за 18:20 (7:37 – в большинстве). У него 21+12 в 30 играх
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Овечкин без очков против «Питтсбурга»: 2 броска за 18:20 (7:37 – в большинстве). У него 21+12 в 30 играх

Александр Овечкин не отметился голевыми действиями в матче с «Питтсбургом» (4:1).

За 18:20 (7:37 – в большинстве) капитан «Вашингтона» нанес 2 броска в створ ворот, 4 были заблокированы, 2 броска прошли мимо цели, полезность – «0».

В 30 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 33 (21+12) очка.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoПиттсбург
logoВашингтон
logoНХЛ
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