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«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 7 очков, «Ноттингем» – на 9, «Челси» – на 13, «Ман Сити» – на 15

«Ливерпуль» после 21 матча в АПЛ лидирует с 7-очковым отрывом.

Команда Арне Слота сегодня победила «Брентфорд» (2:0) благодаря дублю Дарвина Нуньеса.

«Красные» набрали 50 очков и возглавляют таблицу. «Арсенал» идет вторым с 43 очками, «Ноттингем Форест» – третьим с 41 баллом. Замыкает четверку на данный момент «Ньюкасл», у которого 38 очков, но на матч больше, чем у ближайших соперников.

«Челси» расположился на 5-й позиции с 37 баллами, «Манчестер Сити» – на 7-й с 35 очками.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
logoАрсенал
logoНоттингем Форест
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
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