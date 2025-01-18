«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 7 очков, «Ноттингем» – на 9, «Челси» – на 13, «Ман Сити» – на 15

«Ливерпуль» после 21 матча в АПЛ лидирует с 7-очковым отрывом.

Команда Арне Слота сегодня победила «Брентфорд» (2:0) благодаря дублю Дарвина Нуньеса.

«Красные» набрали 50 очков и возглавляют таблицу. «Арсенал » идет вторым с 43 очками, «Ноттингем Форест » – третьим с 41 баллом. Замыкает четверку на данный момент «Ньюкасл », у которого 38 очков, но на матч больше, чем у ближайших соперников.

«Челси » расположился на 5-й позиции с 37 баллами, «Манчестер Сити » – на 7-й с 35 очками.