Гризманн не забил пенальти на 90-й при 0:1 в пользу «Леганеса». Форвард «Атлетико» пробил мимо ворот

Антуан Гризманн не реализовал пенальти в концовке игры с «Леганесом».

На 87-й минуте защитник Серхио Гонсалес Пойррьер после навеса мадридцев сыграл рукой в борьбе за мяч с Робеном Ле Норманом , а также подтолкнул соперника.

Главный судья Марио Мелеро Лопес после подсказки видеоассистента изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый на 90-й.

Нападающий «Атлетико » Антуан Гризманн пробил в правый от себя нижний угол, но не попал в створ. Счет не изменился – 0:1 в пользу «Леганеса ».

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»