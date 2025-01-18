Гризманн не забил пенальти на 90-й при 0:1 в пользу «Леганеса». Форвард «Атлетико» пробил мимо ворот
Антуан Гризманн не реализовал пенальти в концовке игры с «Леганесом».
На 87-й минуте защитник Серхио Гонсалес Пойррьер после навеса мадридцев сыграл рукой в борьбе за мяч с Робеном Ле Норманом, а также подтолкнул соперника.
Главный судья Марио Мелеро Лопес после подсказки видеоассистента изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый на 90-й.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн пробил в правый от себя нижний угол, но не попал в створ. Счет не изменился – 0:1 в пользу «Леганеса».
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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