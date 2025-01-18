«Бавария» лидирует в Бундеслиге, опережая «Байер» на 4 очка после 18 туров. «Айнтрахт» отстает на 9 баллов, «Штутгарт» – на 13, «Дортмунд» – на 20
«Бавария» сохранила прежний отрыв от «Байера» после 18-го тура Бундеслиги.
Мюнхенский клуб одержал победу над «Вольфсбургом» (3:2) и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 45 очков. Леверкузенцы обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» (3:1) и идут вторыми с 41 баллом.
Третье место занимает «Айнтрахт» (36 очков), четвертое – «Штутгарт» (32). «РБ Лейпциг» заработал 31 балл и идет пятым, но может опуститься на одну строчку в случае победы «Майнца» над «Унионом».
Дортмундская «Боруссия» расположилась на 10-й позиции – у нее 25 очков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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