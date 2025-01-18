«Бавария» лидирует в Бундеслиге, опережая «Байер» на 4 очка после 18 туров. «Айнтрахт» отстает на 9 баллов, «Штутгарт» – на 13, «Дортмунд» – на 20

«Бавария» сохранила прежний отрыв от «Байера» после 18-го тура Бундеслиги.

Мюнхенский клуб одержал победу над «Вольфсбургом» (3:2) и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 45 очков. Леверкузенцы обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» (3:1) и идут вторыми с 41 баллом.

Третье место занимает «Айнтрахт » (36 очков), четвертое – «Штутгарт » (32). «РБ Лейпциг » заработал 31 балл и идет пятым, но может опуститься на одну строчку в случае победы «Майнца » над «Унионом».

Дортмундская «Боруссия » расположилась на 10-й позиции – у нее 25 очков.