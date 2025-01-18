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Лыжи. Кубок мира. Жув, Шанава, Шаппа, Валнес, Эвен Нортуг, Ангер пробегут в квалификации спринта классическим стилем

18 января на Кубке мира во Франции лыжники пробегут классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

4-й этап

Ле Рус, Франция

Мужчины

Спринт, классический стиль 

Начало квалификации – 14:15 по московскому времени, начало финалов – 16:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Старт-лист 

2. Ришар Жув (Франция)

4. Оскар Опстад Вике (Норвегия)

6. Люка Шанава (Франция) 

10. Эрик Валнес (Норвегия) 

12. Эмиль Даниэльссон (Швеция)

13. Ансгар Эвенсен (Норвегия) 

19. Сиверт Вииг (Норвегия) 

21. Оскар Свенссон (Швеция) 

24. Бен Огден (США) 

25. Жюль Шаппа (Франция)

28. Эдвин Ангер (Швеция) 

29. Юхан Хагстрем (Швеция) 

30. Эвен Нортуг (Норвегия) 

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Ле Русе

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
Люка Шанава
logoЭрик Валнес
Ришар Жув
Оскар Свенссон
Жюль Шаппа
Эдвин Ангер
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Бен Огден
Юхан Хагстрем
logoсборная США
logoсборная Франции
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logoЭвен Нортуг
logoАнсгар Эвенсен
logoсборная Швеции
Сиверт Вииг
logoсборная Норвегии
результаты
Оскар Опстад Вике
Эмиль Даниэльссон
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