Лыжи. Кубок мира. Жув, Шанава, Шаппа, Валнес, Эвен Нортуг, Ангер пробегут в квалификации спринта классическим стилем
18 января на Кубке мира во Франции лыжники пробегут классический спринт.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
4-й этап
Ле Рус, Франция
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 14:15 по московскому времени, начало финалов – 16:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».
Старт-лист
2. Ришар Жув (Франция)
4. Оскар Опстад Вике (Норвегия)
6. Люка Шанава (Франция)
10. Эрик Валнес (Норвегия)
12. Эмиль Даниэльссон (Швеция)
13. Ансгар Эвенсен (Норвегия)
19. Сиверт Вииг (Норвегия)
21. Оскар Свенссон (Швеция)
24. Бен Огден (США)
25. Жюль Шаппа (Франция)
28. Эдвин Ангер (Швеция)
29. Юхан Хагстрем (Швеция)
30. Эвен Нортуг (Норвегия)
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Ле Русе
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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