Умар Нурмагомедов: «Не согласен с поражением. Я выиграл первые три раунда»
Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение от Мераба Двалишвили.
«Я не согласен с поражением. Я выиграл первые три раунда. После третьего раунда повредил руку, не мог нормально бить. Но все, что происходит – по воле всевышнего. Я не сержусь на судей. Меня ничего не удивило в выступлении Мераба. Я знал, что будет сложно», – сказал Умар Нурмагомедов.
Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением на UFC 311.
Возвращение Махачева, Умар проиграл Мерабу – сразу два титульника в UFC для российских бойцов
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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