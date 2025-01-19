Умар Нурмагомедов: «Не согласен с поражением. Я выиграл первые три раунда»

Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение от Мераба Двалишвили.

«Я не согласен с поражением. Я выиграл первые три раунда. После третьего раунда повредил руку, не мог нормально бить. Но все, что происходит – по воле всевышнего. Я не сержусь на судей. Меня ничего не удивило в выступлении Мераба. Я знал, что будет сложно», – сказал Умар Нурмагомедов.

Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением на UFC 311.

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