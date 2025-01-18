«Ювентус» выиграл впервые за 5 матчей. Команда Мотты идет без поражений в Серии А: 8 побед, 13 ничьих
«Ювентус» победил впервые за пять матчей.
Команда Тиаго Мотты обыграла «Милан» (2:0) в 21-м туре Серии А. Перед этим у нее было три ничьих в чемпионате, а также поражение от «россонери» в Суперкубке Италии.
В Серии А в этом сезоне туринцы еще не проигрывали, у них 8 побед и 13 ничьих. В пяти сильнейших лигах Европы без поражений идет лишь одна другая команда – «ПСЖ».
21 января «Ювентус» встретится в Лиге чемпионов с «Брюгге».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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