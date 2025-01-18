«Ювентус» выиграл впервые за 5 матчей. Команда Мотты идет без поражений в Серии А: 8 побед, 13 ничьих

«Ювентус» победил впервые за пять матчей.

Команда Тиаго Мотты обыграла «Милан » (2:0) в 21-м туре Серии А. Перед этим у нее было три ничьих в чемпионате, а также поражение от «россонери» в Суперкубке Италии.

В Серии А в этом сезоне туринцы еще не проигрывали, у них 8 побед и 13 ничьих. В пяти сильнейших лигах Европы без поражений идет лишь одна другая команда – «ПСЖ».

21 января «Ювентус » встретится в Лиге чемпионов с «Брюгге».