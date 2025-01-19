«Барса» сократила отставание от «Атлетико» на 1 очко после 20-го тура Ла Лиги. «Реал» выйдет на 1-е место, если не проиграет «Лас-Пальмасу»

«Барселона» сократила отставание от «Атлетико» на 1 очко.

В 20-м туре Ла Лиги каталонская команда сыграла вничью с «Хетафе» (1:1), а мадридская уступила «Леганесу» (0:1).

«Атлетико » лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании , набрав 44 очка. Вторую строчку занимает «Реал» – он отстает от «матрасников» на 1 балл при матче в запасе. «Барса» идет третьей с 39 очками.

19 января «Реал » встретится с «Лас-Пальмасом». В случае победы или ничьей команда Карло Анчелотти выйдет на первое место.