Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда», «Арсенал» примет «Виллу», «Ман Сити» и «МЮ» проведут матчи в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 22-го тура.

В субботу «Ливерпуль » сыграет в гостях с «Брентфордом », «Арсенал » примет «Астон Виллу ».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед » встретится дома с «Брайтоном», «Манчестер Сити» будет противостоять на выезде «Ипсвичу».

В понедельник «Челси» проведет домашний матч с «Вулверхэмптоном».

Чемпионат Англии

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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