Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда», «Арсенал» примет «Виллу», «Ман Сити» и «МЮ» проведут матчи в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 22-го тура.
В субботу «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Брентфордом», «Арсенал» примет «Астон Виллу».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится дома с «Брайтоном», «Манчестер Сити» будет противостоять на выезде «Ипсвичу».
В понедельник «Челси» проведет домашний матч с «Вулверхэмптоном».
Чемпионат Англии
22-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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