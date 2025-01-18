«Атлетико» после рекордных 15 побед подряд уступил «Леганесу». Гризманн не забил пенальти на 90-й
«Леганес» прервал рекордную победную серию «Атлетико».
Команда Диего Симеоне сегодня уступила в гостях со счетом 0:1. Форвард Антуан Гризманн не реализовал пенальти на 90-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги.
Перед этой игрой мадридцы победили 15 раз подряд – подобное произошло впервые в истории клуба.
21 января «Атлетико» встретится с «Байером» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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