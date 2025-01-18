«Атлетико» после рекордных 15 побед подряд уступил «Леганесу». Гризманн не забил пенальти на 90-й

«Леганес» прервал рекордную победную серию «Атлетико».

Команда Диего Симеоне сегодня уступила в гостях со счетом 0:1. Форвард Антуан Гризманн не реализовал пенальти на 90-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги .

Перед этой игрой мадридцы победили 15 раз подряд – подобное произошло впервые в истории клуба.

21 января «Атлетико » встретится с «Байером» в Лиге чемпионов.