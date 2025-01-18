«Милан» уступил впервые при Консейсау – после 3 побед и ничьей. «Россонери» выиграли 2 из 7 последних матчей в Серии А и идут на 8-м месте

«Милан» потерпел первое поражение при Сержиу Консейсау.

«Россонери» уступили «Ювентусу » (0:2) в 21-м туре чемпионата Италии. Ранее под руководством нового тренера они трижды победили (в том числе «Юве» в Суперкубке) и один раз сыграли вничью.

В семи последних матчах в Серии А «Милан » одержал всего две победы, а также дважды уступил и трижды разделил очки с соперниками. Набрав 31 балл, клуб идет на 8-м месте.