«Милан» уступил впервые при Консейсау – после 3 побед и ничьей. «Россонери» выиграли 2 из 7 последних матчей в Серии А и идут на 8-м месте
«Милан» потерпел первое поражение при Сержиу Консейсау.
«Россонери» уступили «Ювентусу» (0:2) в 21-м туре чемпионата Италии. Ранее под руководством нового тренера они трижды победили (в том числе «Юве» в Суперкубке) и один раз сыграли вничью.
В семи последних матчах в Серии А «Милан» одержал всего две победы, а также дважды уступил и трижды разделил очки с соперниками. Набрав 31 балл, клуб идет на 8-м месте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем