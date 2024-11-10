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  • 4-е подряд поражение «Сити», победы «Реала», «Ливерпуля» и «Локо», дубль Овечкина, бан судьи Безбородова, Месси вылетел из плей-офф МЛС, «Амкал» взял Кубок Медиалиги и другие новости
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4-е подряд поражение «Сити», победы «Реала», «Ливерпуля» и «Локо», дубль Овечкина, бан судьи Безбородова, Месси вылетел из плей-офф МЛС, «Амкал» взял Кубок Медиалиги и другие новости

1. «Локомотив» дожал «Факел» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ – Батраков реализовал два пенальти и лидирует в гонке бомбардиров. Московское «Динамо» на своем поле переиграло «Пари НН» (3:1), «Ростов» дома справился с «Химками» (3:1).

2. «Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» (1:2) в 11-м туре АПЛ и потерпел 4-е поражение подряд впервые с 2006 года, в карьере Пепа Гвардиолы такого и вовсе раньше не было. «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:0) и упрочил лидерство в таблице, на 5 очков оторвавшись от «горожан».

3. НХЛ. «Вашингтон» разнес «Сент-Луис» (8:1), Овечкин сделал 2-й дубль в сезоне (862-й и 863-й голы в исторической гонке, до рекорда Гретцки – 31 шайба), у него уже 10 голов в 14 играх (такой темп был только в 8 сезонах из предыдущих 19). «Виннипег» с 1+1 от Наместникова обыграл «Даллас» (4:1) и стал первым клубом в истории лиги, начавшим сезон с 14 побед в 15 играх. «Рейнджерс» с 1+1 от Панарина обыграли «Детройт» (4:0). Все результаты дня – здесь

4. «Реал Мадрид» благодаря хет-трику Винисиуса и первому голу Беллингема в сезоне разгромил «Осасуну» (4:0) на своем поле в 13-м туре Ла Лиги, но понес очередные потери: Милитао выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов» с поражением менисков, у Родриго и Васкеса мышечные травмы.

5. Арбитр Владислав Безбородов отстранен от судейства до конца сезона за нарушение Дисциплинарного кодекса. Арбитр давал комментарии в Telegram.

6. Анна Фролова лидирует после короткой программы на Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. У мужчин Николай Угожаев выиграл короткую. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли ритм-танец. Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой у пар.

7. «Локомотив» обыграл «Ак Барс» (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Торпедо» потерпело поражение от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ), «Металлург» победил «Сибирь» (4:1) и другие результаты дня.

8. Коко Гауфф победила Циньвэнь Чжэн в финале итогового турнира WTA. Американка стала самой молодой чемпионкой за 20 лет, со времен Шараповой.

9. «Милан» на 89-й минуте упустил победу над «Кальяри» (3:3) в 12-м туре Серии А, «Ювентус» дома взял верх над «Торино» (2:0) в туринском дерби.

10. ЦСКА обыграл УНИКС в Казани и одержал 7-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ, «Пари Нижний Новгород» в гостях разобрался с «Пармой».

11. «Бавария» переиграла «Санкт-Паули» (1:0) в 10-м туре Бундеслиги, «Байер» на 89-й упустил победу над «Бохумом» (1:1), «Боруссия» Дортмунд уступила «Майнцу» (1:3), с 27-й минуты играя в меньшинстве, «Лейпциг» поделил очки с «Боруссией» Менхенгладбах (0:0). 

12. «Амкал» выиграл Winline Кубок Медиалиги, победив 2Drots на «Газпром Арене» в серии буллиталити. Игру в Санкт-Петербурге посетили 30 322 зрителя – это рекорд медиафутбола. Все субботние матчи РПЛ суммарно собрали меньше зрителей.

13. МЛС. «Интер Майами» Месси вылетел из плей-оффгол Лео головой не помог победить «Атланту» (2:3), клуб Миранчука выиграл серию первого раунда – 2-1. Алексей отметился голевой передачей

14. Российский борец Абдулрашид Садулаев получил 10 миллионов рублей за победу на чемпионате мира.

15. НБА.  «Кливленд» с 23+16 и решающим блок-шотом от Мобли одолел «Бруклин», продлив серию побед со старта сезона до 11 игр. Все результаты дня – здесь

16. Пилот «Заубера» Валттери Боттас преодолел триатлон Ironman дома – проплыл 3,86 км в бассейне, проехал 180,25 км на велотренажере и пробежал марафон на дорожке.

17. «Монако» без Александра Головина переиграл «Страсбур» (3:1) в 11-м туре Лиги 1, «ПСЖ» Матвея Сафонова победил «Анжер» (4:2) в гостях. 

18. Пишут, что украинская бобслеистка Гунько представила на защите по допинг-делу в Спортивном арбитражном суде (CAS) аргумент о негативной позиции к России.

Цитаты дня:

Ротенберг о драфте в КХЛ: «Видим копирование дешевой американской модели. Если Демидова заберут в Хабаровск – он вообще уедет из России. И изучите законодательную базу»

Премьер-министр Израиля Нетаньяху о нападении на фанатов «Маккаби»: «86 лет со дня Хрустальной ночи, и это повторилось. Но теперь у евреев есть свое государство»

Николич о России и Сербии: «Братские народы, это из поколения в поколение передается. Во многих войнах мы были на одной стороне, влияли на культуру друг друга»

Олег Васильев: «Тутберидзе скорее заложница империи, которую сама создала. Это определенный имидж, надежды окружающих, давление со всех сторон»

Карло Анчелотти: «Не считаю себя лучшим тренером – Лобановский, Пеп, Фергюсон выиграли больше. Я не привнес новшеств в футбол, звезды шоу – игроки»

Синхронист Мальцев о соло-пьедестале на Играх БРИКС: «Мемы делали далекие от спорта люди, которые сами себя выставляют дураками»

Мойкано о курсе Биткоина в $76 тысяч: «Я говорил людям, что нужно изучать BTC, когда его цена была $20 тысяч»

Дэвид Култхард: «Леклер все еще как щенок, который мочится на ковер время от времени»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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