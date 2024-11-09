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НБА. «Кливленд» примет «Бруклин», «Клипперс» встретятся с «Торонто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Кливленд» примет на своей площадке «Бруклин» и попытается продлить победную серию, «Клипперс» встретятся дома с «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoАтланта
logoЧикаго
logoКливленд
logoКлипперс
logoБруклин
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoНБА
logoЮта
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