НБА. «Кливленд» примет «Бруклин», «Клипперс» встретятся с «Торонто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Кливленд » примет на своей площадке «Бруклин » и попытается продлить победную серию, «Клипперс » встретятся дома с «Торонто ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.