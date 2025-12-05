596

Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом»

В АПЛ прошли матчи 14-го тура.

Во вторник «Фулхэм» уступил «Манчестер Сити» (4:5), «Ньюкасл» дома поделил очки с «Тоттенхэмом» (2:2).

В среду «Арсенал» дома был сильнее «Брентфорда» (2:0), «Ливерпуль» на своем сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1), «Челси» в гостях уступил «Лидсу» (1:3).

В четверг «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Чемпионат Англии

14-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
3 декабря 19:30, Эмирейтс
Арсенал
Завершен
2 - 0
Брентфорд
Матч окончен
  Сака
90’
+1’
Райс   Дьокереш
83’
74’
Пиннок   Коллинз
74’
Хенри   Льюис-Поттер
65’
Ярмолюк
Мартинелли   Эзе
61’
Мадуэке   Сака
61’
61’
Янельт   Хендерсон
61’
Йенсен   Дамсгор
60’
Шаде   Игор Тиаго
2тайм
Перерыв
Москера   Тимбер
44’
  Мерино
11’
Арсенал
Райя, Калафьори, Инкапиэ, Москера, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Мерино, Мадуэке
Запасные: Нергор, Льюис-Скелли, Эзе, Дьокереш, Аррисабалага, Габриэл Жезус, Тимбер, Нванери, Сака
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, Хенри, Кайоде, ван ден Берг, Пиннок, Айер, Йенсен, Янельт, Ярмолюк, Шаде, Уаттара
Запасные: Хендерсон, Донован, Льюис-Поттер, Артур, Дамсгор, Вальдимарссон, Коллинз, Оньека, Игор Тиаго
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
3 декабря 19:30, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
Завершен
3 - 4
Астон Вилла
Матч окончен
90’
+5’
Бизот
86’
Гессан   Богарде
86’
Уоткинс   Буэндиа
Гомес
85’
  ван Хекке
83’
78’
  Мален
Балеба   Велтман
78’
77’
Макгинн   Мален
Груда   Костулас
77’
75’
Макгинн
70’
Камара   Тилеманс
70’
Матсен   Динь
Кадыоглу   Уэлбек
67’
60’
  Онана
2тайм
Перерыв
Вербрюгген
45’
+8’
45’
+7’
  Уоткинс
37’
  Уоткинс
  Пау Торрес
29’
Цимас   Хиншелвуд
24’
  ван Хекке
9’
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Гомес, Балеба, де Кейпер, Груда, Минте, Цимас
Запасные: Боскальи, Хиншелвуд, Найт, Уэлбек, Ориола, Коппола, Костулас, Велтман, Стил
1тайм
Астон Вилла:
Бизот, Матсен, Пау Торрес, Конса, Кэш, Онана, Камара, Роджерс, Макгинн, Гессан, Уоткинс
Запасные: Гарсия, Тилеманс, Буэндиа, Богарде, Динь, Линделеф, Мален, Hollingshead, Санчо
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
3 декабря 19:30, Турф Муур
Бернли
Завершен
0 - 1
Кристал Пэлас
Матч окончен
88’
Камада   Канво
Каллен   Броя
81’
76’
Уортон   Хьюз
Флорентину   Угочукву
71’
64’
Пино   Девенни
64’
Матета   Нкетиа
Флемминг   Межбри
59’
Энтони   Эдвардс
58’
Тшауна   Бруун Ларсен
46’
2тайм
Перерыв
44’
  Муньос
Бернли
Дубравка, Хартман, Эстев, Экдаль, Уокер, Энтони, Флорентину, Каллен, Тшауна, Фостер, Флемминг
Запасные: Пирес, Межбри, Лоран, Бруун Ларсен, Угочукву, Вайсс, Уоррелл, Эдвардс, Броя
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Пино, Камада, Митчелл, Лерма, Уортон, Муньос, Матета
Запасные: Уче, Эсс, Мэттьюз, Хьюз, Девенни, Нкетиа, Бенитес, Клайн, Канво
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
3 декабря 19:30, Молинью
Вулверхэмптон
Завершен
0 - 1
Ноттингем Форест
Матч окончен
90’
+3’
Гиббс-Уайт   Домингес
Гомес   Мунеци
85’
Москера   Мане
81’
Арьяс   Арокодаре
81’
Тшатшуа   Хувер
81’
72’
  Игор Жезус
67’
Сангаре   Йейтс
67’
Ндойе   Хадсон-Одои
Белльгард   Хван Хи Чхан
67’
Москера
67’
61’
Андерсон
Гомес
52’
2тайм
Перерыв
19’
Миленкович
Вулверхэмптон
Джонстон, Гомеш, Агбаду, Москера, Меллер Вольф, Гомес, Андре, Тшатшуа, Белльгард, Арьяс, Ларсен
Запасные: Доэрти, Хван Хи Чхан, Мане, Арокодаре, С. Буэно, Хувер, Мунеци, Чирева, Жозе Са
1тайм
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Морато, Миленкович, Савона, Андерсон, Сангаре, Гиббс-Уайт, Ндойе, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Боли, Йейтс, Джон, Эбботт, Хадсон-Одои, Калимуэндо, Жаир Кунья, Домингес, Макати
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
3 декабря 20:15, Элланд Роуд
Лидс
Завершен
3 - 1
Челси
Матч окончен
Гудмундссон   Борнаув
90’
+4’
Богл   Джастин
87’
Калверт-Льюин   Пиру
86’
77’
Сантос   Гиу
  Калверт-Льюин
72’
Танака   Груев
67’
Нмеча   Окафор
67’
61’
Гиттенс   Гарначо
61’
Делап   Палмер
50’
  Нету
46’
Бадьяшиль   Гюсто
46’
Эстевао   Нету
2тайм
Перерыв
  Танака
43’
39’
Эстевао
Штах
35’
  Бийол
6’
Лидс
Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Родон, Гудмундссон, Ампаду, Штах, Танака, Богл, Нмеча, Калверт-Льюин
Запасные: Борнаув, Джастин, Дарлоу, Груев, Пиру, Харрисон, Ааронсон, Окафор, Ньонто
1тайм
Челси:
Санчес, Кукурелья, Бадьяшиль, Адарабиойо, Чалоба, Сантос, Фернандес, Гиттенс, Жоао Педро, Эстевао, Делап
Запасные: Йоргенсен, Ачимпонг, Палмер, Гиу, Нету, Гарначо, Хато, Джеймс, Гюсто
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
3 декабря 20:15, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
1 - 1
Сандерленд
Матч окончен
90’
+1’
Тальби   О`Нин
Робертсон   Керкез
86’
Исак   Кьеза
86’
  Мукиеле
81’
79’
Ле Фе   Гертрюйда
Мак Аллистер   Экитике
74’
67’
  Тальби
Гомес   Джонс
65’
62’
Бробби   Изидор
Гомес
55’
54’
Ле Фе
Гакпо   Салах
46’
2тайм
Перерыв
Ливерпуль
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Собослаи, Исак
Запасные: Мамардашвили, Керкез, Эндо, Джонс, Кьеза, Салах, Экитике, Ньони, Нгумоа
1тайм
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Тальби, Хьюм, Ле Фе, Бробби
Запасные: Гертрюйда, Нил, О`Нин, Мандл, Изидор, Майенда, Аденгра, Пэттерсон, Траоре
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
4 декабря 20:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Завершен
1 - 1
Вест Хэм
Матч окончен
Шоу   Мартинес
88’
87’
Уилсон   Килмен
Шоу
85’
83’
  Магасса
83’
Соучек   Канте
83’
Поттс   Ирвинг
78’
Уан-Биссака
Зиркзе   Маунт
78’
Матеус Кунья   Угарте
77’
Диогу Далот   Доргу
68’
  Диогу Далот
58’
Хевен   Йоро
46’
2тайм
Перерыв
37’
Диуф
Хевен
8’
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Хевен, Мазрауи, Матеус Кунья, Мбемо, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Зиркзе
Запасные: Угарте, Майну, Лейси, Маунт, Йоро, Мартинес, Маласиа, Байындыр, Доргу
1тайм
Вест Хэм:
Ареоля, Диуф, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Поттс, Магасса, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Уилсон
Запасные: Килмен, Эрти, Маршалл, Уокер-Питерс, Майерс, Хермансен, Ирвинг, Канте, Гидо Родригес
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
2 декабря 19:30, Вайталити Стэдиум
Борнмут
Завершен
0 - 1
Эвертон
Матч окончен
Унал
88’
80’
Алькарас   Макнил
Скотт   Унал
80’
80’
Барри   Бету
79’
Алькарас
78’
  Грилиш
Клюйверт   Солер
70’
Крупи   Эванилсон
61’
Адли   Тавернье
60’
Адамс
53’
49’
Миколенко
2тайм
Перерыв
Клюйверт
45’
22’
Ироэгбунам
Борнмут
Петрович, Трюффер, Диаките, Милосавлевич, Хименес, Скотт, Адамс, Семеньо, Клюйверт, Адли, Крупи
Запасные: Солер, Смит, Деннис, Араухо, Хилл, Тавернье, Эванилсон, Унал, Дакоста
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Тарковски, Гарнер, Дьюзбери-Холл, Ироэгбунам, Грилиш, Алькарас, Ндиай, Барри
Запасные: Азну, Макнил, Бету, Кинг, Паттерсон, Диблинг, Трэверс, Уэлч, Кэмпбелл
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
2 декабря 19:30, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Завершен
4 - 5
Манчестер Сити
Матч окончен
90’
+7’
Фоден   Аке
90’
+5’
Шерки
82’
Рейндерс   Шерки
Уилсон   де Маседо
82’
  Чуквуэзе
78’
Смит-Роу   Кинг
74’
Хименес   Куси-Асаре
73’
  Чуквуэзе
72’
64’
Нико Гонсалес   Стоунз
64’
Доку   Савиньо
  Ивоби
57’
54’
  Берге
48’
  Фоден
Тете   Кастань
46’
Лукич   Чуквуэзе
46’
2тайм
Перерыв
  Смит-Роу
45’
+2’
44’
  Фоден
37’
  Рейндерс
17’
  Холанд
Фулхэм
Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Тете, Берге, Лукич, Ивоби, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Рид, Чуквуэзе, Куэнка, Кастань, Кэрни, де Маседо, Лекомт, Кинг, Куси-Асаре
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Рейндерс, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Доку, Фоден, Холанд
Запасные: Савиньо, Траффорд, Стоунз, Льюис, Аит-Нури, Хусанов, Мармуш, Аке, Шерки
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
2 декабря 20:15, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Завершен
2 - 2
Тоттенхэм
Матч окончен
90’
+5’
  Ромеро
Майли   Шер
90’
+3’
87’
Кудус   Одобер
87’
Сарр   Грэй
  Гордон
86’
86’
Ришарлисон
78’
  Ромеро
77’
Бергвалль   Симонс
77’
Коло-Муани   Ришарлисон
77’
Джонсон   Тель
  Бруно Гимараэс
71’
Дж. Мерфи   Эланга
66’
Барнс   Гордон
66’
56’
Бентанкур
Тонали   Бруно Гимараэс
46’
2тайм
Перерыв
23’
Ромеро
Ньюкасл
Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Ливраменто, Жоэлинтон, Тонали, Майли, Барнс, Дж. Мерфи, Вольтемаде
Запасные: Шер, Уиллок, Нив, Радди, Гордон, А. Мерфи, Бруно Гимараэс, Рэмзи, Эланга
1тайм
Тоттенхэм:
Викарио, Удоджи, Данзо, Ромеро, Порро, Сарр, Бентанкур, Джонсон, Бергвалль, Кудус, Коло-Муани
Запасные: Ришарлисон, Тель, Симонс, Кински, ван де Вен, Пальинья, Одобер, Спенс, Грэй
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Вы поддерживаете ужесточение лимита на легионеров?1175 голосов
ДаМихаил Дегтярев
НетВалерий Карпин
Затрудняюсь ответитьпремьер-лига Россия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
результаты
logoЭвертон
logoЛидс
logoФулхэм
logoБернли
logoБорнмут
logoАрсенал
logoБрентфорд
logoНоттингем Форест
logoВест Хэм
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
logoАстон Вилла
logoНьюкасл
logoЧелси
logoБрайтон
logoКристал Пэлас
logoВулверхэмптон
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoСандерленд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Правда ли «Сантьяго Бернабеу» вмещает больше людей, чем живет в родном городе Беллингема? Ответь на 10 вопросов о статистике
2 минуты назадТесты и игры
Губерниев о данных Минспорта, что 62% болельщиков за ужесточение лимита: «Не сомневаюсь в достоверности исследования. Решение будет принято, хочет этого кто-то или нет»
17 минут назад
В ФИФА подали жалобу на Инфантино за несоблюдение политического нейтралитета. В ней просят расследовать вручение Трампу Премии мира
27 минут назад
Араухо посетит святые для христиан места в Иерусалиме на фоне психологических проблем. Защитник «Барсы» прилетел в Израиль
34 минуты назад
Кордоба против Мойзеса, «Балтика» в гонке за золото, Гусев против Романова – в новом Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
47 минут назадВидеоСпортс"
Макси Родригес о Ямале и Месси: «Ламин – звезда, не по годам зрелый футболист. Но нельзя его сравнивать с человеком, который играет уже 20 лет и участвовал в пяти ЧМ»
48 минут назад
Пике о проблемах Араухо: «Пора начать уважать игроков. Футболу пора перестать быть свалкой, где можно всех оскорблять. «Барса» дает ему время – это правильно»
сегодня, 13:57
«Зенит» знает, что рано или поздно забьет, тем более если судейка немножко лоялен. Нужно правило ввести: рядом с их игроками бегать нельзя». Быстров на фоне удаления Неделчару
сегодня, 13:57Видео
Лига чемпионов. «Интер» примет «Ливерпуль», «Барселона» против «Айнтрахта», «Бавария» сыграет со «Спортингом»
сегодня, 12:12
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
сегодня, 13:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Юрий Семин: «Кордоба – сильнейший игрок в РПЛ, с ним никто ничего не может сделать. Такие футболисты необходимы лиге»
5 минут назад
Попов назвал «Динамо» разочарованием 1-й части сезона РПЛ: «Ставили амбициозную цель – бороться за чемпионство, а борются за выживание»
8 минут назад
Гендиректор «Спартака» о том, что российских тренеров нет в шорт-листе: «Неправда. Кахигао подбирает кандидатов, предоставляет исчерпывающий набор информации»
19 минут назад
«Кайрат» – «Олимпиакос». Сорокин и Поденсе играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
31 минуту назад
Агент Джона Джона о предложении «Зенита»: «Это слухи, но интерес реален. Переезд в Россию возможен»
42 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Виссел Кобе» сыграл вничью с «Чэнду», «Шанхай Порт» и «Дарул Такзим» не забили, «Шанхай» Слуцкого проведет матч в среду
45 минут назад
Черчесов об уровне РПЛ: «Нет Халка, Витцеля, Аршавина, Жиркова, Кураньи – футболистов, делавших разницу. Если внешняя обстановка улучшится, появятся иностранцы топ-уровня»
52 минуты назад
Глава CTA о судействе в матче «Реал» – «Сельта»: «Мы довольны. Кинтеро сможет работать на играх «Мадрида» в этом сезоне, если мы сочтем это целесообразным»
сегодня, 13:45
«Вильярреал» о расизме в адрес Николя Пепе: «В футболе и жизни этому нет места. Мы против любых актов насилия»
сегодня, 13:32Фото
Дочь Аленичева о людях: «Итальянцы – надменные и паникующие. Португальцы нравятся расслабленностью, но отстают в отношении к красоте – в Москве каждая вторая девушка ходит в салон»
сегодня, 12:42