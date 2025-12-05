Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом»

В АПЛ прошли матчи 14-го тура.
Во вторник «Фулхэм» уступил «Манчестер Сити» (4:5), «Ньюкасл» дома поделил очки с «Тоттенхэмом» (2:2).
В среду «Арсенал» дома был сильнее «Брентфорда» (2:0), «Ливерпуль» на своем сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1), «Челси» в гостях уступил «Лидсу» (1:3).
В четверг «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).
Чемпионат Англии
14-й тур
Арсенал
Райя, Калафьори, Инкапиэ, Москера, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Мерино, Мадуэке
Запасные: Нергор, Льюис-Скелли, Эзе, Дьокереш, Аррисабалага, Габриэл Жезус, Тимбер, Нванери, Сака
Брентфорд:
Келлехер, Хенри, Кайоде, ван ден Берг, Пиннок, Айер, Йенсен, Янельт, Ярмолюк, Шаде, Уаттара
Запасные: Хендерсон, Донован, Льюис-Поттер, Артур, Дамсгор, Вальдимарссон, Коллинз, Оньека, Игор Тиаго
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Гомес, Балеба, де Кейпер, Груда, Минте, Цимас
Запасные: Боскальи, Хиншелвуд, Найт, Уэлбек, Ориола, Коппола, Костулас, Велтман, Стил
Астон Вилла:
Бизот, Матсен, Пау Торрес, Конса, Кэш, Онана, Камара, Роджерс, Макгинн, Гессан, Уоткинс
Запасные: Гарсия, Тилеманс, Буэндиа, Богарде, Динь, Линделеф, Мален, Hollingshead, Санчо
Бернли
Дубравка, Хартман, Эстев, Экдаль, Уокер, Энтони, Флорентину, Каллен, Тшауна, Фостер, Флемминг
Запасные: Пирес, Межбри, Лоран, Бруун Ларсен, Угочукву, Вайсс, Уоррелл, Эдвардс, Броя
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Пино, Камада, Митчелл, Лерма, Уортон, Муньос, Матета
Запасные: Уче, Эсс, Мэттьюз, Хьюз, Девенни, Нкетиа, Бенитес, Клайн, Канво
Вулверхэмптон
Джонстон, Гомеш, Агбаду, Москера, Меллер Вольф, Гомес, Андре, Тшатшуа, Белльгард, Арьяс, Ларсен
Запасные: Доэрти, Хван Хи Чхан, Мане, Арокодаре, С. Буэно, Хувер, Мунеци, Чирева, Жозе Са
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Морато, Миленкович, Савона, Андерсон, Сангаре, Гиббс-Уайт, Ндойе, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Боли, Йейтс, Джон, Эбботт, Хадсон-Одои, Калимуэндо, Жаир Кунья, Домингес, Макати
Лидс
Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Родон, Гудмундссон, Ампаду, Штах, Танака, Богл, Нмеча, Калверт-Льюин
Запасные: Борнаув, Джастин, Дарлоу, Груев, Пиру, Харрисон, Ааронсон, Окафор, Ньонто
Челси:
Санчес, Кукурелья, Бадьяшиль, Адарабиойо, Чалоба, Сантос, Фернандес, Гиттенс, Жоао Педро, Эстевао, Делап
Запасные: Йоргенсен, Ачимпонг, Палмер, Гиу, Нету, Гарначо, Хато, Джеймс, Гюсто
Ливерпуль
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Собослаи, Исак
Запасные: Мамардашвили, Керкез, Эндо, Джонс, Кьеза, Салах, Экитике, Ньони, Нгумоа
Сандерленд:
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Тальби, Хьюм, Ле Фе, Бробби
Запасные: Гертрюйда, Нил, О`Нин, Мандл, Изидор, Майенда, Аденгра, Пэттерсон, Траоре
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Хевен, Мазрауи, Матеус Кунья, Мбемо, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Зиркзе
Запасные: Угарте, Майну, Лейси, Маунт, Йоро, Мартинес, Маласиа, Байындыр, Доргу
Вест Хэм:
Ареоля, Диуф, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Поттс, Магасса, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Уилсон
Запасные: Килмен, Эрти, Маршалл, Уокер-Питерс, Майерс, Хермансен, Ирвинг, Канте, Гидо Родригес
Борнмут
Петрович, Трюффер, Диаките, Милосавлевич, Хименес, Скотт, Адамс, Семеньо, Клюйверт, Адли, Крупи
Запасные: Солер, Смит, Деннис, Араухо, Хилл, Тавернье, Эванилсон, Унал, Дакоста
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Тарковски, Гарнер, Дьюзбери-Холл, Ироэгбунам, Грилиш, Алькарас, Ндиай, Барри
Запасные: Азну, Макнил, Бету, Кинг, Паттерсон, Диблинг, Трэверс, Уэлч, Кэмпбелл
Фулхэм
Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Тете, Берге, Лукич, Ивоби, Смит-Роу, Уилсон, Хименес
Запасные: Рид, Чуквуэзе, Куэнка, Кастань, Кэрни, де Маседо, Лекомт, Кинг, Куси-Асаре
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Рейндерс, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Доку, Фоден, Холанд
Запасные: Савиньо, Траффорд, Стоунз, Льюис, Аит-Нури, Хусанов, Мармуш, Аке, Шерки
Ньюкасл
Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Ливраменто, Жоэлинтон, Тонали, Майли, Барнс, Дж. Мерфи, Вольтемаде
Запасные: Шер, Уиллок, Нив, Радди, Гордон, А. Мерфи, Бруно Гимараэс, Рэмзи, Эланга
Тоттенхэм:
Викарио, Удоджи, Данзо, Ромеро, Порро, Сарр, Бентанкур, Джонсон, Бергвалль, Кудус, Коло-Муани
Запасные: Ришарлисон, Тель, Симонс, Кински, ван де Вен, Пальинья, Одобер, Спенс, Грэй
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
