Дэвид Култхард: «Леклер все еще как щенок, который мочится на ковер время от времени»

Култхард сравнил Леклера со щенком.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард утверждает, что у гонщика «Феррари» Шарля Леклера остаются проблемы, с которыми уже справился Макс Ферстаппен из «Ред Булл ».

«На мой взгляд, Макс пришел в «Ф-1» как готовый пилот, просто с некоторыми шероховатостями, в то время как другим потребовалось больше времени. Шарль все еще как щенок, который мочится на ковер время от времени.

Но когда они исправят все эти маленькие ошибки, думаю, мы попадем в золотую эру «Ф-1», – заявил британец в подкасте Formula For Success.

Дэвид также поделился мнением о гонщике «Макларена » Ландо Норрисе, который сражался с Ферстаппеном по ходу сезона-2024:

«Вне болида они оба очень мягкие, обычные люди. Что касается гоночных характеров, Макс, пожалуй, чуть больше выставляет локти в сравнении с Ландо.

Но это процесс роста. Сколько лет Ландо? 26 или 27. Во многих смыслах они все еще мальчики. Мне казалось, что где-то в 30 лет я вроде как понял, что такое жизнь, и это совпало с моими лучшими выступлениями».

Шарль Леклер: «Феррари» минимизировала потери в Бразилии. Болидом было очень тяжело управлять, частично по моей вине»

Берни Экклстоун: «Хэмилтону не будет просто в «Феррари». Эта команда поддерживает Леклера»