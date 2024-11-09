  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о драфте в КХЛ: «Видим копирование дешевой американской модели. Если Демидова заберут в Хабаровск – он вообще уедет из России»
7

Ротенберг о драфте в КХЛ: «Видим копирование дешевой американской модели. Если Демидова заберут в Хабаровск – он вообще уедет из России»

Роман Ротенберг поделился мнением о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

– Как вы оцениваете идею КХЛ ввести драфт новичков?

– Моя позиция простая: если клуб готовит игрока, например, Ивана Демидова, то если его заберут в Хабаровск – он вообще уедет из России.

Те клубы, которые занимаются развитием хоккеистов, должны развивать их сами. А не лига. Когда ты 10 лет развиваешь хоккеиста, но тут кто‑то приходит со стороны и диктует, где этот игрок будет выступать – тут мы просто видим копирование дешевой американской модели. Там ведь все совершенно по‑другому.

Вот вы мне задаете вопрос, но знаете мою позицию изначально. Вы же читали заявление ФХР.

Кроме того, надо еще разобраться, можно ли по закону драфтовать несовершеннолетних ребят. По закону РФ это запрещено. Вы просто изучите законодательную базу, – сказал главный тренер СКА и первый вице‑президент ФХР.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoФХР
logoКХЛ
Драфт КХЛ
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
logoИван Демидов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Разин об обмене Уилсона на Андреоффа: «Я вообще в шоке, какие слухи муссируются. Скотт нас полностью устраивает, предложений по нему не было»
27 минут назад
ЦСКА поздравил Тимченко с днем рождения: «Благодарим за все, что вы  делаете ради процветания российского хоккея. Желаем, чтобы вы и дальше добивались побед в этом важном деле»
348 минут назад
У «Торпедо» 6 поражений в 7 последних матчах. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
854 минуты назад
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Ак Барс», «Торпедо» уступило «Салавату», «Трактор» проиграл «Адмиралу», «Металлург» победил «Сибирь»
231сегодня, 16:23
«Локомотив» выиграл 10-й матч подряд – у «Ак Барса». Команда Никитина лидирует на Западе
9сегодня, 16:21
Маклеллан, Рирден и Галлан – кандидаты на пост тренера «Авангарда» («Матч ТВ»)
24сегодня, 15:53
«В «Авангарде» происходит настоящий цирк, шапито, чехарда. Было ясно, что Звягин не справится с командой». Плющев об омичах
5сегодня, 15:22
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Рейнджерс» – с «Детройтом», «Флорида» примет «Филадельфию», «Колорадо» против «Каролины»
23сегодня, 15:01
Леонид Слуцкий: «За СКА невозможно не следить. Учитывая эпатажность и все остальное, это делает вся Россия, думаю»
63сегодня, 14:50
Шуми Бабаев: «Кузнецов всегда общался с судьями в НХЛ, это шоу. Но в КХЛ арбитры воспринимают это болезненно и лично на свой счет»
20сегодня, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Дацюк посвятил включение в Зал славы памяти родителей: «Без них, без семьи не было бы ничего»
118 минут назад
Алексей Василевский о США: «В России лучше. Там другой менталитет, еда, подход к жизни. Но Тампа мне понравилась – спокойный, тихий городок»
3сегодня, 16:15
Агент Ботев о лимите на легионеров: «Я против него. Мы хотим либо развивать российских игроков, либо развивать лигу так, чтобы она приносила прибыль клубам»
2сегодня, 15:37
«Изолента есть, перелет состоялся, есть где ночевать – хорошие условия, не на что жаловаться». Капитан «Лады» Фисенко задержках зарплаты
4сегодня, 15:11
Епанчинцев об 1:4 от «Металлурга»: «Сибири» не хватило реализации и хладнокровия. Где-то вратарь хорошо проявил себя, где-то на себя соперник брал»
4сегодня, 14:58
Разин о 4:1 с «Сибирью»: «Ребята молодцы, выступили ровненько. Единственное, гол ненужный пропустили в конце 2-го периода, немножко паника была потом»
1сегодня, 14:23
Костюченок о 2:3 от «Автомобилиста»: «Надо дорабатывать моменты до конца, не выключаться. Команда соперника мастеровитая – недоработал секунду-две, вот нам и забили 2 гола»
сегодня, 13:57
Хантер Миска: «Овечкин в потрясающей форме. У него отличные шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне»
сегодня, 13:30
«Сибирь» проиграла 7 из 8 последних матчей
8сегодня, 12:59
Агент Бурмистрова: «У Александра есть одно предложение, которое он пока не принял. Эта команда очень хочет его подписать. Еще два клуба заинтересованы»
6сегодня, 12:14