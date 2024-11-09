Ротенберг о драфте в КХЛ: «Видим копирование дешевой американской модели. Если Демидова заберут в Хабаровск – он вообще уедет из России»
Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.
– Как вы оцениваете идею КХЛ ввести драфт новичков?
– Моя позиция простая: если клуб готовит игрока, например, Ивана Демидова, то если его заберут в Хабаровск – он вообще уедет из России.
Те клубы, которые занимаются развитием хоккеистов, должны развивать их сами. А не лига. Когда ты 10 лет развиваешь хоккеиста, но тут кто‑то приходит со стороны и диктует, где этот игрок будет выступать – тут мы просто видим копирование дешевой американской модели. Там ведь все совершенно по‑другому.
Вот вы мне задаете вопрос, но знаете мою позицию изначально. Вы же читали заявление ФХР.
Кроме того, надо еще разобраться, можно ли по закону драфтовать несовершеннолетних ребят. По закону РФ это запрещено. Вы просто изучите законодательную базу, – сказал главный тренер СКА и первый вице‑президент ФХР.
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