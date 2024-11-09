Роман Ротенберг поделился мнением о возможном возвращении драфта в КХЛ.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов.

– Как вы оцениваете идею КХЛ ввести драфт новичков?

– Моя позиция простая: если клуб готовит игрока, например, Ивана Демидова , то если его заберут в Хабаровск – он вообще уедет из России.

Те клубы, которые занимаются развитием хоккеистов, должны развивать их сами. А не лига. Когда ты 10 лет развиваешь хоккеиста, но тут кто‑то приходит со стороны и диктует, где этот игрок будет выступать – тут мы просто видим копирование дешевой американской модели. Там ведь все совершенно по‑другому.

Вот вы мне задаете вопрос, но знаете мою позицию изначально. Вы же читали заявление ФХР .

Кроме того, надо еще разобраться, можно ли по закону драфтовать несовершеннолетних ребят. По закону РФ это запрещено. Вы просто изучите законодательную базу, – сказал главный тренер СКА и первый вице‑президент ФХР.