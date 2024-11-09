Карло Анчелотти: «Не считаю себя лучшим тренером – Лобановский, Пеп, Фергюсон выиграли больше. Я не привнес новшеств в футбол, звезды шоу – игроки»

Карло Анчелотти заявил, что не считает себя лучшим тренером.

«Не думаю, что я привнес какое-то новшество в футбол.

Я всегда старался создать игрокам наилучшие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно во время матча. Футболисты – звезды шоу.

Я не считаю себя лучшим тренером последних нескольких лет. Я много выигрывал, но есть тренеры, которые выигрывали даже больше меня – Алекс Фергюсон , Пеп Гвардиола , а до этого Валерий Лобановский .

И даже если бы я считал себя лучшим тренером последних 30 лет, что тогда? Мне бы памятник не поставили», – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти France Football.