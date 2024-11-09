Карло Анчелотти: «Не считаю себя лучшим тренером – Лобановский, Пеп, Фергюсон выиграли больше. Я не привнес новшеств в футбол, звезды шоу – игроки»
Карло Анчелотти заявил, что не считает себя лучшим тренером.
«Не думаю, что я привнес какое-то новшество в футбол.
Я всегда старался создать игрокам наилучшие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно во время матча. Футболисты – звезды шоу.
Я не считаю себя лучшим тренером последних нескольких лет. Я много выигрывал, но есть тренеры, которые выигрывали даже больше меня – Алекс Фергюсон, Пеп Гвардиола, а до этого Валерий Лобановский.
И даже если бы я считал себя лучшим тренером последних 30 лет, что тогда? Мне бы памятник не поставили», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти France Football.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: beIN Sports
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