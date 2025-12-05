82

«МЮ» упустил победу над «Вест Хэмом» – 1:1. Магасса на 83-й ответил на гол Далота

«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» сыграли вничью.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 14-го тура АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Диогу Далот забил на 58-й минуте. Сунгуту Магасса сравнял на 83-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
4 декабря 20:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Завершен
1 - 1
Вест Хэм
Матч окончен
Шоу   Мартинес
88’
87’
Уилсон   Килмен
Шоу
85’
83’
  Магасса
83’
Соучек   Канте
83’
Поттс   Ирвинг
78’
Уан-Биссака
Зиркзе   Маунт
78’
Матеус Кунья   Угарте
77’
Диогу Далот   Доргу
68’
  Диогу Далот
58’
Хевен   Йоро
46’
2тайм
Перерыв
37’
Диуф
Хевен
8’
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Хевен, Мазрауи, Матеус Кунья, Мбемо, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Зиркзе
Запасные: Байындыр, Маунт, Угарте, Майну, Мартинес, Доргу, Йоро, Лейси, Маласиа
1тайм
Вест Хэм:
Ареоля, Диуф, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Поттс, Магасса, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Уилсон
Запасные: Канте, Майерс, Гидо Родригес, Маршалл, Эрти, Хермансен, Уокер-Питерс, Килмен, Ирвинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoВест Хэм
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoДиогу Далот
logoСунгуту Магасса
