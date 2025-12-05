Матч окончен
«МЮ» упустил победу над «Вест Хэмом» – 1:1. Магасса на 83-й ответил на гол Далота
«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» сыграли вничью.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 14-го тура АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Диогу Далот забил на 58-й минуте. Сунгуту Магасса сравнял на 83-й.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 14 тур
4 декабря 20:00, Олд Траффорд
Завершен
1 - 1
