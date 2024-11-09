Гауфф отыграла подачу на матч и стала самой молодой чемпионкой итогового за 20 лет

Коко Гауфф в финале итогового турнира WTA победила Циньвэнь Чжэн со счетом 3:6, 6:4, 7:6(2). В решающем сете китаянка подавала на матч.

Гауфф взяла третий титул в сезоне и девятый в карьере. Она первой в Открытой эре выиграла восемь первых финалов на харде.

20-летняя американка стала самой молодой чемпионкой с 2004 года – тогда турнир выиграла 17-летняя Мария Шарапова.