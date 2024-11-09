Беллингем забил первый гол в сезоне за «Реал» – «Осасуне». Ему ассистировал защитник Асенсио, дебютировавший за мадридцев
Джуд Беллингем забил первый гол в сезоне Ла Лиги.
Английский полузащитник «Реала» отличился на 42-й минуте матча Ла Лиги против «Осасуны».
Это первый гол Джуда Беллингема в нынешнем сезоне. За мадридский клуб он не забивал с мая, когда отличился в игре с «Алавесом».
Добавим, что в этом эпизоде голевую передачу сделал Рауль Асенсио, который заменил Эдера Милитао из-за травмы. Для 21-летнего защитника это первый матч за «Реал».
Подробную статистику Беллингема можно изучить здесь.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Осасуна».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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