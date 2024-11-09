  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Беллингем забил первый гол в сезоне за «Реал» – «Осасуне». Ему ассистировал защитник Асенсио, дебютировавший за мадридцев
29

Беллингем забил первый гол в сезоне за «Реал» – «Осасуне». Ему ассистировал защитник Асенсио, дебютировавший за мадридцев

Джуд Беллингем забил первый гол в сезоне Ла Лиги.

Английский полузащитник «Реала» отличился на 42-й минуте матча Ла Лиги против «Осасуны».

Это первый гол Джуда Беллингема в нынешнем сезоне. За мадридский клуб он не забивал с мая, когда отличился в игре с «Алавесом».

Добавим, что в этом эпизоде голевую передачу сделал Рауль Асенсио, который заменил Эдера Милитао из-за травмы. Для 21-летнего защитника это первый матч за «Реал».

Подробную статистику Беллингема можно изучить здесь.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Осасуна».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoРеал Мадрид
logoОсасуна
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
Рауль Асенсио
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» – «Осасуна». 2:0 – Беллингем и Винисиус забили, Милитао и Родриго травмировались. Онлайн-трансляция
6844 минуты назадLive
Мэр Амстердама о нападении на фанатов «Маккаби»: «Серьезная угроза для еврейской культуры. Заставляет вспоминать о погромах, это всплеск антисемитизма»
2922 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» примет «Торино», «Интер» сыграет с «Наполи» в воскресенье
1428 минут назадLive
Родриго и Милитао получили травмы в матче с «Осасуной». Защитник «Реала» покинул поле на носилках
3250 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» победил «Факел», «Динамо» сыграет с «Пари НН», «Динамо» Махачкала – «Оренбург»
32958 минут назадLive
Вяльбе о сравнении Путина и Роналду: «Владимир Владимирович похож только сам на себя. Месси даже лучше Криштиану»
48сегодня, 13:04
У Батракова 19 (11+8) очков в 19 матчах сезона за «Локо», он лучший бомбардир РПЛ. Алексей реализовал 2 пенальти в игре с «Факелом», назначенных после ВАР
98сегодня, 13:03Фото
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Осасуну», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
102сегодня, 13:01Live
«Локомотив» вырвал победу у «Факела» – 2:1. Батраков сделал дубль с пенальти, забив победный на 92-й
94сегодня, 13:00
Финский журналист из-за технической ошибки не включил Винисиуса в топ-10 «Золотого мяча». Он заявил, что выйдет из жюри
59сегодня, 12:49
Ко всем новостям
Последние новости
Три футболиста «Реала» получили травмы против «Осасуны». Васкес был заменен после перерыва
29 минут назад
У Винисиуса 7 голов в 6 последних матчах. В Ла Лиге – 6+4 в 12 играх
416 минут назад
Первая лига. «Арсенал» и «Алания» не забили, «Торпедо» играет с «Енисеем», «Балтика» против «Нефтехимика»
327 минут назадLive
LEON Вторая лига Б. «Форте» обыграл «Дружбу», «Ростов-2» уступил «Легиону»
128 минут назад
LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс уступил «Волге», «Родина-2» в гостях у «Мурома»
128 минут назадLive
Галактионов про 2:1 с «Факелом»: «Локо» немного убаюкался под темп игры во 2-м тайме. Но проявил настойчивость»
1230 минут назад
«Санкт-Паули» – «Бавария». Кейн и Мусиала в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
36 минут назад
«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси и Джан в основе. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
137 минут назад
«Бохум» – «Байер». Виртц и Шик играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
38 минут назад
«Динамо» Махачкала – «Оренбург». 0:1 – Сахархизан забил. Онлайн-трансляция
141 минуту назадLive