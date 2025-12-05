«Милан» проиграл впервые за 14 матчей – «Лацио». Команда Аллегри вылетела из Кубка Италии
«Милан» проиграл впервые с августа.
Прервалась серия матчей без поражений «Милана».
Сегодня команда Массимилиано Аллегри уступила «Лацио» со счетом 0:1 в 1/8 финала Кубка Италии и покинула розыгрыш турнира.
Это первое поражение «россонери» с 23 августа – тогда «Кремонезе» выиграл со счетом 2:1. С тех пор миланцы одержали девять побед и четырежды сыграли вничью.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
