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«Реал» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Реал» примет «Осасуну» в 13-м туре Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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