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Овечкин забил 862-й и 863-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 31 шайба

Александр Овечкин забросил 862-ю и 863-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Сент-Луисом» (5:1, идет 3-й период).

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

В 14 играх текущего сезона Овечкин набрал 18 (10+8) очков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
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