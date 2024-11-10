Овечкин в 9-й раз за 20 сезонов в НХЛ забросил 10 шайб в первых 14 играх или ранее. Во всех прошлых случаях у него было 40+ голов
Александр Овечкин в 9-й раз за 20 сезонов в НХЛ забросил 10 шайб в 14 играх.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Сент-Луисом» (8:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 39-летнего россиянина стало 18 (10+8) очков в 14 играх при полезности «+9».
Овечкин в 9-й раз за 20 сезонов в НХЛ достиг отметки 10 шайб за 14 матчей или ранее.
Во всех предыдущих сезонах с таким достижением он забрасывал 40+ шайб по итогам регулярки, в том числе 5 раз – 50+ (2005/06, 2009/10, 2013/14, 2018/19 и 2021/22).
Овечкин забил 862-й и 863-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 31 шайба
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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