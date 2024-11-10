Миранчук сделал передачу в матче с «Интер Майами» Месси. У хавбека 3+4 в 13 играх МЛС
Алексей Миранчук сделал голевую передачу в матче «Интер Майами» (3:2).
Хавбек «Атланты Юнайтед» отличился в третьей игре 1-го раунда Кубка МЛС (2-1 в серии), отдав результативный пас во втором матче подряд.
С учетом регулярного чемпионата МЛС всего в 13 играх за «Атланту» на счету россиянина 3 гола и 4 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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