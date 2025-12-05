У «МЮ» 1 победа в 5 последних матчах АПЛ
«МЮ» выиграл 1 из 5 последних матчей в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью дома с «Вест Хэмом» в 14-м туре АПЛ (1:1).
У команды Рубена Аморима 1 победа в 5 последних матчах чемпионата Англии, 3 ничьих и одно поражение.
Манкунианцы идут на 8-м месте с 22 очками, отставая на 2 балла от топ-4 и на 11 от лидирующего «Арсенала».
Кто выиграет ЧМ-2026?25209 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
