Аморим об 1:1 с «Вест Хэмом»: «Такой матч нужно было выигрывать. Упущенные моменты расстраивают: ты контролируешь игру, но в итоге не побеждаешь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим высказался о ничьей с «Вест Хэмом » в 14-м туре АПЛ (1:1).

«Мы должны были снимать вопросы о победителе, потому что такой матч нужно было выигрывать. Мы знали, что нам нужно было обороняться дальше от наших ворот, но Боуэн получил длинную передачу и заработал угловой. Мы не должны пропускать такие голы.

Я думаю, что в целом игра была не идеальной. У нас были моменты, но мы потеряли контроль над игрой на несколько минут в первом тайме и во втором, особенно после гола. Было очевидно, что мы должны были побеждать, и у Куньи была возможность снять все вопросы».

Об упущенных голевых моментах

«Это действительно расстраивает, потому что ты видишь, что держишь игру под контролем, а в итоге не выигрываешь».

О том, почему Хевена заменили в перерыве

«У него была желтая карточка, а мы старались прессинговать как можно выше, оставляя лишь одного центрального защитника с нападающим, в таких ситуациях любой фол может привести к желтой карточке. Нам не хватало Эйдена при стандартах, так что нам нужно действовать умнее».

О выходе Лисандро Мартинеса

«Главное – выигрывать матчи. Конечно, мы очень рады за него, но нам нужно сосредоточиться на том, чтобы побеждать», – сказал Аморим.