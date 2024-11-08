Гран-при России. «Красноярье». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Кадырова и Миронов выступят с короткими программами
9 ноября Мишина и Галлямов покажут короткую программу на Гран-при в Красноярске.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Пары
Короткая программа
Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Ясмина Кадырова – Илья Миронов
2. Виктория Васильева – Роман Запорожец
3. Дарья Андреева – Александр Акимов
Вторая разминка
4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
6. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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