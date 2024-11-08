Гран-при России. «Красноярье». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Кадырова и Миронов выступят с короткими программами

9 ноября Мишина и Галлямов покажут короткую программу на Гран-при в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 3-й этап «Красноярье» Красноярск Пары Короткая программа Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. Первая разминка 1. Ясмина Кадырова – Илья Миронов 2. Виктория Васильева – Роман Запорожец 3. Дарья Андреева – Александр Акимов Вторая разминка 4. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев 5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов 6. Алиса Блинникова – Алексей Карпов Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин