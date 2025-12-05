«Страсбур» отстранил капитана Эмега на 1 матч. Эмануэль в интервью признавался, что раньше не знал, где находится Страсбур: «Думал, это в Германии»

«Страсбур» отстранил капитана после странного признания в интервью.

«Страсбур» отстранил капитана команда Эмануэля Эмега на один матч – тот в интервью заявил, что раньше не знал, где находится город, в котором базируется клуб.

В недавнем интервью 22-летний нидерландец сказал: «Честно говоря, я даже не знал, где находится [Страсбур]. Я думал, что это в Германии, но оказалось, что это во Франции. Что ж, я думаю, теперь все знают «Страсбур».

Кроме того, после победы над «Лиллем» 9 ноября (2:0) Эмануэль сказал, что его команда не обыграла «ПСЖ» и «Монако», потому что он не играл в этих матчах.

Клуб официально объявил об отстранении Эмега на один матч, однако не озвучил точные причины.

«Страсбур» принял решение отстранить Эмануэля Эмега от участия в следующем матче Лиги 1 против «Тулузы», который состоится в эту субботу. Это решение было принято после того, как игрок недавно совершил поступок, не соответствующий ценностям и ожиданиям, изложенным в правилах клуба.

«Страсбур» подтверждает свою приверженность ключевым принципам – быть примером для подражания и уважать коллектив. Эмануэль остается важным членом команды, который всегда выкладывался на поле полностью. Он будет восстановлен в команде после этого матча. Дальнейших комментариев не будет», – говорится в заявлении клуба.

Сам игрок прокомментировал ситуацию.

«Я принимаю и понимаю решение клуба отстранить меня на матч, который состоится в эти выходные. Мне 22 года, я совершал ошибки, и я знаю, что мне еще многому предстоит научиться.

Иногда мои слова могут быть неправильно поняты, особенно если вы меня не знаете. Но одно можно сказать наверняка: я испытываю глубочайшее уважение к «Страсбуру », – написал Эмануэль в соцсети.

Отметим, что в 2026 году Эмега перейдет в «Челси ». Клубы официально объявили о трансфере в сентябре.