  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Страсбур» отстранил капитана Эмега на 1 матч. Эмануэль в интервью признавался, что раньше не знал, где находится Страсбур: «Думал, это в Германии»
81

«Страсбур» отстранил капитана Эмега на 1 матч. Эмануэль в интервью признавался, что раньше не знал, где находится Страсбур: «Думал, это в Германии»

«Страсбур» отстранил капитана после странного признания в интервью.

«Страсбур» отстранил капитана команда Эмануэля Эмега на один матч – тот в интервью заявил, что раньше не знал, где находится город, в котором базируется клуб. 

В недавнем интервью 22-летний нидерландец сказал: «Честно говоря, я даже не знал, где находится [Страсбур]. Я думал, что это в Германии, но оказалось, что это во Франции. Что ж, я думаю, теперь все знают «Страсбур».

Кроме того, после победы над «Лиллем» 9 ноября (2:0) Эмануэль сказал, что его команда не обыграла «ПСЖ» и «Монако», потому что он не играл в этих матчах.

Клуб официально объявил об отстранении Эмега на один матч, однако не озвучил точные причины. 

«Страсбур» принял решение отстранить Эмануэля Эмега от участия в следующем матче Лиги 1 против «Тулузы», который состоится в эту субботу. Это решение было принято после того, как игрок недавно совершил поступок, не соответствующий ценностям и ожиданиям, изложенным в правилах клуба.

«Страсбур» подтверждает свою приверженность ключевым принципам – быть примером для подражания и уважать коллектив. Эмануэль остается важным членом команды, который всегда выкладывался на поле полностью. Он будет восстановлен в команде после этого матча. Дальнейших комментариев не будет», – говорится в заявлении клуба. 

Сам игрок прокомментировал ситуацию.

«Я принимаю и понимаю решение клуба отстранить меня на матч, который состоится в эти выходные. Мне 22 года, я совершал ошибки, и я знаю, что мне еще многому предстоит научиться. 

Иногда мои слова могут быть неправильно поняты, особенно если вы меня не знаете. Но одно можно сказать наверняка: я испытываю глубочайшее уважение к «Страсбуру», – написал Эмануэль в соцсети. 

Отметим, что в 2026 году Эмега перейдет в «Челси». Клубы официально объявили о трансфере в сентябре. 

Кто выиграет ЧМ-2026?25212 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: AP
logoлига 1 Франция
logoСтрасбур
logoЭмануэль Эмега
logoТулуза
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
15 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
31 минуту назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
40 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
40 минут назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
41 минуту назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
41 минуту назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
42 минуты назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
42 минуты назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
сегодня, 17:38
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Пике о шансах «Барсы» на трофеи: «Они претендуют на все, играя в том же стиле, что в прошлом сезоне. В ЛЧ будет непросто – есть сильные «Арсенал» и «ПСЖ», «Реал» и «Бавария»
56 секунд назад
«Краснодар» уходит на перерыв лидером РПЛ в 3-м сезоне подряд
4 минуты назад
«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
6 минут назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
14 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
14 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
14 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
16 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
20 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
20 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
30 минут назад