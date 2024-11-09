«Страсбур» – «Монако». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Монако» сыграет со «Страсбуром» на выезде в 11-м туре Лиги 1.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:00 по московскому времени.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин не попал в заявку на матч из-за проблем с голеностопом .

В прямо эфире игру покажет Okko.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1