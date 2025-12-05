Батраков о лучших футболистах, против которых он играл: «Вендел, Барко и Глушенков. Когда Максим в прайме, он очень сильный игрок»

Алексей Батраков назвал лучших футболистов, против которых он играл.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назвал своих самых сильных соперников.

– Вы подарили папе машину, отправили родителей на Мальдивы. Какой самый запоминающийся подарок получали вы?

– Просил у родителей хомяка – увидел клетку. Мой первый домашний питомец. Для меня это самое ценное.

– Удалось порадовать брата?

– У нас разница с ним достаточно большая. Когда я пошел в первый класс, он заканчивал девятый. Вместе играли в футбол, он поддерживал меня. Ездил на турниры. По поводу его мечты – не обсуждали. Может, когда-нибудь он мне намекнет, постараемся исполнить.

– Какое у вас любимое время в Москве?

– Дом. Не так часто бываю там. В прошлом месяце как будто пять вечеров провел дома, остальное время – тренировки, игры.

– Самый сильный игрок, против которого выходили?

– Вендел, Барко и Глушенков. Когда Максим в прайме, он очень сильный футболист.

– Какой молодой футболист вам очень нравится из иностранных? Кто является примером?

– По позиции не назову. Из молодых Хейсен нравится, защитник «Реала». Дуэ из «ПСЖ» нравится. Ямаль из «Барселоны». Педри? В России – молодой и перспективный. В Европе – уже состоявшийся.

– Может, вам скоро играть с ним.

– Возможно, не знаю, – со смехом сказал Батраков.