  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батраков о лучших футболистах, против которых он играл: «Вендел, Барко и Глушенков. Когда Максим в прайме, он очень сильный игрок»
17

Батраков о лучших футболистах, против которых он играл: «Вендел, Барко и Глушенков. Когда Максим в прайме, он очень сильный игрок»

Алексей Батраков назвал лучших футболистов, против которых он играл.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назвал своих самых сильных соперников. 

– Вы подарили папе машину, отправили родителей на Мальдивы. Какой самый запоминающийся подарок получали вы?

– Просил у родителей хомяка – увидел клетку. Мой первый домашний питомец. Для меня это самое ценное.

– Удалось порадовать брата?

– У нас разница с ним достаточно большая. Когда я пошел в первый класс, он заканчивал девятый. Вместе играли в футбол, он поддерживал меня. Ездил на турниры. По поводу его мечты – не обсуждали. Может, когда-нибудь он мне намекнет, постараемся исполнить.

– Какое у вас любимое время в Москве?

– Дом. Не так часто бываю там. В прошлом месяце как будто пять вечеров провел дома, остальное время – тренировки, игры.

– Самый сильный игрок, против которого выходили?

– Вендел, Барко и Глушенков. Когда Максим в прайме, он очень сильный футболист.

– Какой молодой футболист вам очень нравится из иностранных? Кто является примером?

– По позиции не назову. Из молодых Хейсен нравится, защитник «Реала». Дуэ из «ПСЖ» нравится. Ямаль из «Барселоны». Педри? В России – молодой и перспективный. В Европе – уже состоявшийся.

– Может, вам скоро играть с ним.

– Возможно, не знаю, – со смехом сказал Батраков. 

Кто выиграет ЧМ-2026?25201 голос
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЭсекиэль Барко
logoМаксим Глушенков
logoСпартак
logoЗенит
logoВендел
logoЛокомотив
logoАлексей Батраков
logoПедри
logoЛамин Ямаль
logoДезире Дуэ
logoДин Хейсен
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
15 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
31 минуту назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
40 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
40 минут назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
41 минуту назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
41 минуту назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
42 минуты назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
42 минуты назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
сегодня, 17:38
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» уходит на перерыв лидером РПЛ в 3-м сезоне подряд
4 минуты назад
«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
6 минут назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
14 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
14 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
14 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
16 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
20 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
20 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
30 минут назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
45 минут назад