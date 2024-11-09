Премьер-министр Израиля Нетаньяху о нападении на фанатов «Маккаби»: «86 лет со дня «Хрустальной ночи», и это повторилось. Но теперь у евреев есть свое государство»

Биньямин Нетаньяху прокомментировал нападения на израильтян в Амстердаме.

В столице Нидерландов после матча Лиги Европы между «Аяксом » и «Маккаби » из Тель-Авива (5:0) произошли нападения на болельщиков клуба из Израиля.

«Сегодня исполняется 86 лет со дня «Хрустальной ночи», когда евреи на европейской земле подверглись нападению просто за то, что они евреи. Теперь это повторилось.

Однако сегодня есть одно отличие: у еврейского народа есть свое собственное государство», – сказал премьер-министр Израиля, добавив, что те, кто стоит за этими нападениями, представляют угрозу не только для евреев, но и для всего свободного мира.

Хрустальная ночь – еврейский погром (серия скоординированных атак) по всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области 9-10 ноября 1938 года, осуществленный военизированными отрядами НСДАП и гражданскими лицами. В результате нападений многие улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог, что дало название этому событию.

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