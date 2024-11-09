Безбородов отстранен от судейства до конца сезона за нарушение Дисциплинарного кодекса. Арбитр давал комментарии в Telegram

Владислав Безбородов отстранен от судейства до конца сезона.

Такое решение приняла дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС на заседании 8 ноября.

«Признать судью Российской Премьер-Лиги Безбородова Владислава Юрьевича совершившим нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

Назначить наказание Безбородову Владиславу Юрьевичу за нарушение статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС в виде отстранения от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024-2025 гг», – говорится в сообщении на сайте РФС.

Безбородов нахваливал себя в телеграме – и попал под проверку РФС. Писал, что «один остался, кто умеет судить»