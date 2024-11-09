  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Безбородов отстранен от судейства до конца сезона за нарушение Дисциплинарного кодекса. Арбитр давал комментарии в Telegram
54

Безбородов отстранен от судейства до конца сезона за нарушение Дисциплинарного кодекса. Арбитр давал комментарии в Telegram

Владислав Безбородов отстранен от судейства до конца сезона.

Такое решение приняла дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС на заседании 8 ноября.

«Признать судью Российской Премьер-Лиги Безбородова Владислава Юрьевича совершившим нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

Назначить наказание Безбородову Владиславу Юрьевичу за нарушение статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС в виде отстранения от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024-2025 гг», – говорится в сообщении на сайте РФС.

Безбородов нахваливал себя в телеграме – и попал под проверку РФС. Писал, что «один остался, кто умеет судить»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
logoпремьер-лига Россия
дисквалификации
logoРФС
logoсудьи
logoВладислав Безбородов
соцсети
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каманцев о деле Безбородова: «Он направил нам объяснения по этой ситуации. Относимся максимально серьезно, решение может повлиять на назначение и заработок арбитра»
44 ноября, 09:55
Каманцев о деле Безбородова: «Запрашиваем его объяснение и телеграм-канала, где были опубликованы комментарии»
426 октября, 02:00
«Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить». РФС проверит сообщения в Telegram – возможно, их написал сам судья
4423 октября, 14:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Беллингем набрал 917 баллов в голосовании «Золотого мяча», Карвахаль – 550, Ямаль – 383, Кейн – 201
2 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» принимает «Торино», «Интер» сыграет с «Наполи» в воскресенье
116 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» примет «Факел», «Динамо» сыграет с «Пари НН» 
2319 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Брайтона», «Ливерпуль» против «Виллы», «Челси» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
920 минут назад
«Ливерпуль» за 1.44 или «Астон Вилла» за 6.20? Заряжайте на АПЛ, используя фрибет 4444 от Лиги Ставок
21 минуту назадРеклама
Сравнение Путина с Роналду, нападение на фанатов «Маккаби», нежелание Мбаппе играть за Францию, попытка выкупить «Хельсинки Холл» у Ротенберга и Тимченко и другие новости
16сегодня, 06:10
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Осасуну», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
20сегодня, 06:02
Как проект из Владимира уже больше 20 лет помогает детям с инвалидностью осваивать спорт и самостоятельный быт
сегодня, 06:00Спецпроект
«Бавария» сделала запрос по Дьокерешу. Клуб планирует следить за форвардом «Спортинга»
28сегодня, 04:43
Анчелотти о «Реале»: «Несмотря на проблемы, все еще можем провести успешный сезон и побороться за все трофеи»
30сегодня, 03:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси примет «Атланту» Миранчука при 1-1 в серии
25 минут назад
Николич о спаде ЦСКА: «Мы стали слишком уверенными в себе. Должны появиться новые лидеры команды» 
435 минут назад
«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
48 минут назад
«Санкт-Паули» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
57 минут назад
LEON Вторая лига Б. «Форте» против «Дружбы», «Ростов-2» принимает «Легион»
сегодня, 07:10
LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс принимает «Волгу», «Родина-2» в гостях у «Мурома»
сегодня, 07:00
Жардим сменил Креспо в «Аль-Айне». Клуб идет 8-м в лиге ОАЭ
2сегодня, 06:57
«Бохум» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 06:40
«Реал» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
5сегодня, 06:31
Гафин об уходе Милутиновича: «Помог «Динамо» настроить процедуры по восстановлению футболистов. С его помощью внедрили и используем Dynamo Lab» 
5сегодня, 06:21