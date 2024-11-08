Гран-при России. «Красноярье». Гуменник, Алиев, Мозалев, Угожаев, Самсонов, Игнатов выступят с короткими программами

9 ноября Гуменник и Алиев покажут короткие программы на Гран-при в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 3-й этап «Красноярье» Красноярск Мужчины Короткая программа Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. Первая разминка 1. Иван Попов 2. Михаил Полянский 3. Никита Сенцов 4. Илья Строганов 5. Александр Мельников Вторая разминка 6. Андрей Мозалев 7. Дмитрий Алиев 8. Макар Игнатов 9. Петр Гуменник 10. Николай Угожаев 11. Даниил Самсонов Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин