«Ман Сити» проиграл 4 матча подряд впервые с 2006 года

Серия поражений «Манчестер Сити» достигла четырех матчей.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Брайтону » в гостях в 11-м туре АПЛ – 1:2.

30 октября «горожан» обыграл «Тоттенхэм» (1:2), 2 ноября – «Борнмут» (1:2), 5 ноября – «Спортинг» (1:4).

В последний раз «Ман Сити » уступал в четырех матчах подряд в 2006 году. Тогда командой руководил Стюарт Пирс.