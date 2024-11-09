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«Ман Сити» проиграл 4 матча подряд впервые с 2006 года

Серия поражений «Манчестер Сити» достигла четырех матчей.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Брайтону» в гостях в 11-м туре АПЛ – 1:2.

30 октября «горожан» обыграл «Тоттенхэм» (1:2), 2 ноября – «Борнмут» (1:2), 5 ноября – «Спортинг» (1:4).

В последний раз «Ман Сити» уступал в четырех матчах подряд в 2006 году. Тогда командой руководил Стюарт Пирс.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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Стюарт Пирс
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