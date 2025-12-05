Иран отменил бойкот жеребьевки ЧМ-2026 – будет как минимум тренер сборной Галенои. Ранее Федерация отказывалась ехать в Вашингтон из-за проблем с визами
Иран отказался от бойкота жеребьевки ЧМ-2026.
Как сообщает The Guardian, Иран отменил бойкот жеребьевки чемпионата мира 2026 года, которая состоится в пятницу в Вашингтоне.
На прошлой неделе в Федерации футбола Ирана заявили, что их представителей не будет на мероприятии после того, как нескольким членам делегации было отказано в визах для въезда в США.
«Наши представители получили визы и должны участвовать в жеребьевке чемпионата мира», – сказал в четверг министр спорта Ирана Ахмад Дониамали.
Дониамали заявил, что главный тренер сборной Амир Гaленои посетит мероприятие. Отмечается, что компанию ему может составить руководитель отдела международных связей федерации Омид Джамали.
Кто выиграет ЧМ-2026?25203 голоса
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
