  Иран отменил бойкот жеребьевки ЧМ-2026 – будет как минимум тренер сборной Галенои. Ранее Федерация отказывалась ехать в Вашингтон из-за проблем с визами
5

Иран отказался от бойкота жеребьевки ЧМ-2026.

Как сообщает The Guardian, Иран отменил бойкот жеребьевки чемпионата мира 2026 года, которая состоится в пятницу в Вашингтоне.

На прошлой неделе в Федерации футбола Ирана заявили, что их представителей не будет на мероприятии после того, как нескольким членам делегации было отказано в визах для въезда в США.

«Наши представители получили визы и должны участвовать в жеребьевке чемпионата мира», – сказал в четверг министр спорта Ирана Ахмад Дониамали.

Дониамали заявил, что главный тренер сборной Амир Гaленои посетит мероприятие. Отмечается, что компанию ему может составить руководитель отдела международных связей федерации Омид Джамали. 

